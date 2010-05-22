Грымчак просит привлечь регионалов к ответственности за ложные показания

Народный депутат Украины от «Народной самообороны» Юрий ГРЫМЧАК обратился сегодня к генеральному прокурору Александру МЕДВЕДЬКО с жалобой, в которой просит привлечь вице-премьер-министров Владимира СИВКОВИЧА и Владимира СЕМИНОЖЕНКО, а также депутата Николая ДЖИГУ к ответственности за дачу ложных показаний.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Гражданского движения «Народная самооборона».

В заявлении Ю.ГРЫМЧАК отметил, что в представлении в Верховную Раду о предоставлении согласия на привлечение его к уголовной ответственности следователь ссылается на свидетельства В.СИВКОВИЧА и В.СЕМИНОЖЕНКО. Но, отмечает Ю.ГРЫМЧАК, собранные и проанализированные видеоматериалы, на которых зафиксированы события в Верховной Раде 27 апреля, свидетельствуют, что на момент поджога дымовых шашек В.СИВКОВИЧА и В.СЕМИНОЖЕНКО в сессионном зале парламента не было, а следовательно - они не могли видеть, кто именно поджигал и бросал шашки.

В то же время видео зафиксировало, что Н.ДЖИГА во время этих событий находился в таком месте, откуда никоим образом не мог видеть депутата от «Народной самообороны». «Следовательно, указанные граждане дали досудебному следствию заведомо ложные показания, чем совершили преступление, предусмотренное ст. 384 Уголовного кодекса», - считает Ю.ГРЫМЧАК.

В связи с этим депутат просит генерального прокурора «закрыть уголовное дело № 50-5814, возбужденное 14 мая 2010 года следователям по особо важных делах следственного отдела прокуратуры г. Киева против меня по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 344 УК Украины, как такое, которое возбуждено без законных оснований. Проверить данные мной объяснения и видеозаписи, и в случае подтверждения - привлечь к уголовной ответственности за заведомо ложные показания свидетелей СИВКОВИЧА В.Л., СЕМИНОЖЕНКО В.П., ДЖИГУ Н.В., за совершение преступления, предусмотренного ст. 384 УК Украины».

«Народная самооборона» отмечает, в Уголовном кодексе за дачу заведомо ложных показаний определено наказание - от исправительных работ сроком до 2 лет до лишения свободы сроком на 5 лет.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля во ВР во время рассмотрения вопроса о ратификации соглашения о продлении срока пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины в сессионном зале парламента произошли столкновения между народными депутатами, а также были применены дымовые шашки, в президиум, где находился спикер Владимир ЛИТВИН, бросали яйца.

Прокуратура Киева после этого возбудила уголовное дело по факту хулиганства, совершенного группой отдельных народных депутатов Украины

Во время расследования этого дела прокуратура возбудила уголовное дело против народных депутатов Украины Ю.ГРЫМЧАКА и Андрея ПАРУБИЯ по факту незаконного влияния на председателя Верховной Рады Украины и народных депутатов с целью помешать выполнению ими служебных обязанностей, совершенного лицом с использованием своего служебного положения, по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 344 Уголовного кодекса Украины).

Ю.ГРЫМЧАК и А.ПАРУБИЙ отвергают все обвинения и обратились в Печерский районный суд города Киева с жалобами об отмене постановления прокуратуры о возбуждении против них уголовного дела в связи с событиями 27 марта в Верховной Раде.

Печерский райсуд сегодня, 21 мая, перенес слушание по этому делу на 3 июня – в связи с тем, что прокуратура не предоставила материалов дела.