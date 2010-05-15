Грымчаку вручили копию постановления о возбуждении уголовного дела

Народному депутату Украины от НУ-НС Юрию ГРЫМЧАКУ следователь прокуратуры Киева сегодня вручил копию постановления о возбуждении против него уголовного дела по ст. 344 Уголовного кодекса Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сообщил прокурор г. Киева Юрий УДАРЦОВ.

По его словам, сегодня утром Ю.ГРЫМЧАК вместе с народным депутатом Геннадием МОСКАЛЕМ, который в качестве юриста представляет его интересы, пришли в столичную прокуратуру, где им был вручен указанный документ.

Как отметил столичный прокурор, прокуратура Киева расследует уголовное дело по факту хулиганства во время ратификации в Верховной Раде 27 апреля украинско-российского соглашения о продлении срока пребывания в Севастополе Черноморского флота России.

Что касается уголовного дела, возбужденного против народных депутатов Ю.ГРЫМЧАКА и Андрея ПАРУБИЯ, то оно выделено в отдельное производство.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля во ВР во время рассмотрения вопроса о ратификации соглашения о продлении срока пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины в сессионном зале парламента произошли столкновения между народными депутатами, а также были применены дымовые шашки, в президиум, где находился спикер Владимир ЛИТВИН, бросали яйца.

Прокуратура Киева 28 апреля возбудила уголовное дело по факту хулиганства, совершенного группой отдельных народных депутатов Украины (по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).

14 мая в пресс-службе столичной прокуратуры сообщили, что в ходе расследования этого дела следователями прокуратуры возбуждено уголовное дело против народных депутатов Украины Юрия ГРЫМЧАКА и Андрея ПАРУБИЯ по факту незаконного влияния на председателя Верховной Рады Украины и народных депутатов с целью помешать исполнению ими служебных обязанностей, совершенного лицом с использованием своего служебного положения, по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 344 Уголовного кодекса Украины).

Между тем в оппозиции выражают возмущение, что не возбуждено ни одного уголовного дела против тех представителей властных фракций, которые применяли грубую физическую силу к депутатам от оппозиции, нанеся им серьезные травмы.