Народный депутат Украины, лидер партии “Фронт перемен” Арсений ЯЦЕНЮК считает, что оппозиция должна заставить власть считаться с ней.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал вчера в эфире телеканала “Интер”.

По его словам, “сегодняшняя власть не хочет никоим образом садиться за стол переговоров с оппозицией”. Он добавил, что оппозиция в такой ситуации должна предложить людям альтернативу, которую они поддержат, и тогда “власть будет вынуждена прислушиваться к этой оппозиции”.

Как отметил А.ЯЦЕНЮК, “то, что сегодня у Партии регионов очень высокие рейтинги, временно, и эти рейтинги также начнут двигаться не вверх, а вниз”. ”Именно поэтому они должны осознать, что они не вечны, и они пройдут”, - добавил лидер “Фронта перемен”.

А.ЯЦЕНЮК выразил мнение, что В.ЯНУКОВИЧ только и ждет, чтобы была оппозиция, которая “бросает яйца и зажигает дымовые шашки”. По его словам, для нынешней власти это выгоднее всего, потому что тогда не слышно позиции и аргументов оппозиции. Он отметил, что если бы 27 апреля вопрос относительно Черноморского флота РФ был обсужден в Верховной Раде детально, согласно процедуре, то люди бы поняли, что “проблема не в России, а в ЯНУКОВИЧЕ, который нарушил Конституцию Украины”.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что главную задачу видит для себя в том, чтобы были “предложения альтернативы - раз, доказательство этой альтернативы - два и важнейшее - достучаться к уму и к сердцу каждого украинца”. “Быстрых побед в этом случае не будет, но победа будет”, - убежден он.