В Киеве поймали на взятке главу районной организации Партии регионов

Сегодня работники милиции задержали «с поличным» - при получении взятки - заместителя председателя Святошинской райгосадминистрации столицы, который одновременно является депутатом Святошинского районного совета и председателем районной организации Партии регионов.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, должностное лицо получило от предпринимателя 1,3 тыс. долларов США за разрешение о предоставлении в аренду помещения, принадлежащего местной общине.

Теперь проводятся соответствующие криминально-процессуальные действия по документированию противоправной деятельности чиновника.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Верховной Раде министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО заявил о задержании при получении взятки начальника районного избирательного штаба Партии регионов.

В ответ председательствующий на заседании первый заместитель председателя Верховной Рады Александр ЛАВРИНОВИЧ спросил у Ю.ЛУЦЕНКО: «Вы партийность устанавливаете при задержании?».

В ответ Ю.ЛУЦЕНКО отметил: «Нет, после того, как народные депутаты требуют отпустить».

Через несколько минут после этого заявления министра А.ЛАВРИНОВИЧ сообщил, что начальник избирательного штаба находится на рабочем месте.