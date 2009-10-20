В Киеве поймали на взятке главу районной организации Партии регионов
"Вы партийность узнаете при задержании?"
Сегодня работники милиции задержали «с поличным» - при получении взятки - заместителя председателя Святошинской райгосадминистрации столицы, который одновременно является депутатом Святошинского районного совета и председателем районной организации Партии регионов.
Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, должностное лицо получило от предпринимателя 1,3 тыс. долларов США за разрешение о предоставлении в аренду помещения, принадлежащего местной общине.
Теперь проводятся соответствующие криминально-процессуальные действия по документированию противоправной деятельности чиновника.
Как сообщал УНИАН, сегодня в Верховной Раде министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО заявил о задержании при получении взятки начальника районного избирательного штаба Партии регионов.
В ответ председательствующий на заседании первый заместитель председателя Верховной Рады Александр ЛАВРИНОВИЧ спросил у Ю.ЛУЦЕНКО: «Вы партийность устанавливаете при задержании?».
В ответ Ю.ЛУЦЕНКО отметил: «Нет, после того, как народные депутаты требуют отпустить».
Через несколько минут после этого заявления министра А.ЛАВРИНОВИЧ сообщил, что начальник избирательного штаба находится на рабочем месте.