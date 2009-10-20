Тимошенко из-за переговоров с МВФ не успевает на другое мероприятие

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО в связи с переговорами с представителями Миссии Международного валютного фонда отменила участие в церемонии открытия реконструированного участка Большой кольцевой дороги вокруг г. Киева (25-й километр Северо-восточного обхода столицы по Большой кольцевой г. Борисполь до г. Бровары).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил председатель “Укравтодора” Вадим ГУРЖОС во время церемонии открытия этого участка дороги.

В церемонии приняли участие и.о. министра транспорта и связи Василий ШЕВЧЕНКО и народные депутаты Украины.