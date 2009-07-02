Россия ждет, что США откажутся от соглашения о партнерстве с Украиной?

Во время встреч в рамках российско-американского саммита, который пройдет в Москве 6–8 июля, российское высшее руководство будет искать признаки отказа администрации США от соглашений о партнерстве с Украиной и Грузией, которые были заключены предыдущим президентом Джоджем БУШЕМ. Как сообщает BBC, об этом говорится в авторской статье бывшего председателя Совета национальной безопасности США Збигнева БЖЕЗИНСКОГО в Financial Times.

По его мнению, даже самый маленький сигнал в подтверждение этого будет расценен как разрешение на более решительные действия России против этих двух стран.

Как отмечает З.БЖЕЗИНСКИЙ в своей статье, нужна откровенная дискуссия, чтобы установить определенные взаимоприемлемые "правила игры". “США могут дать понять, что членство в НАТО для этих стран не является близким и неотвратимым, однако Соединенные Штаты и Россия должны уважать право Украины и Грузии, если они сделают выбор в пользу Альянса. Между тем Россия должна осознать, что применение силы или разжигание этнических конфликтов с целью дестабилизации Украины или Грузии приведет к ухудшению американско-российских отношений”, - отмечает он в статье в Financial Times.

По мнению З.БЖЕЗИНСКОГО, четкость в этих вопросах, достигнутая за счет вежливых, но в то же время реалистичных обсуждений, уменьшит опасность того, что Россия будет пытаться возобновить имперскую систему на пространстве, которое ранее занимала царская империя, а затем Советский Союз. Постепенная консолидация существующего на данном пространстве национального плюрализма ускорит процесс исчезновения исторически бесплодных имперских амбиций."

Как сообщал УНИАН, 6-8 июля президент США Барак ОБАМА посетит с официальным визитом Россию.