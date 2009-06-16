Яценюк возьмется за всех, начиная с Тимошенко и заканчивая Фирташем

Народный депутат Украины, лидер инициативы «Фронт перемен» Арсений ЯЦЕНЮК заявляет о необходимости проведения комплексного международного расследования деятельности украинского энергетического сектора.

Об этом он заявил во время презентации Сумской областной организации «Фронт перемен» в формате телемоста «Киев-Сумы», сообщили УНИАН в пресс-службе инициативы.

Он отметил, что в Украине есть “энергетическая коррупция”, а “рынок энергетики абсолютно непрозрачный”.

А.ЯЦЕНЮК заявил: “Одной из своих задач я вижу построение новой экономической и энергетической политики государства”. По его словам, чтобы это осуществить, сначала “необходимо обязательно разобраться в прошлом”. “И то, что касается энергетических отношений, начиная с компании ЕЭСУ и заканчивая другими газовыми посредниками, это или “РосУкрЭнерго”, или это “УкрГазЭнерго”, или другие компании, которые появились после подписания премьером соглашения с Российской Федерацией, – деятельность этих компаний должна быть расследована», - сказал лидер “Фронта перемен”.

А.ЯЦЕНЮК считает, что во время проведения этого расследования необходимо дать ответ на ряд вопросов, в частности, «кто и каким образом принял решение изменить условия контракта с Россией и отказаться от дешевого газа по 50 долларов, а также принял решение завести на украинский энергетический рынок, начиная с 90-х годов, массу посредников”.

Как добавил А.ЯЦЕНЮК, к расследованию деятельности энергетического рынка необходимо обязательно привлечь международные организации. По его словам, такое расследование будет проведено и, “мы разберемся о роли и месте каждого должностного лица, присутствующего на энергетическом рынке».