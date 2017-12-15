Суд в РФ продлил арест Гриба до 4 марта, МИД Украины требует освободить украинца

Краснодарский районный суд Российской Федерации продлил меру пресечения в виде содержания под стражей до 4 марта 2018 похищенному и незаконно удерживаемому украинцу Павлу Грибу.

Об этом в комментарии УНИАН сказал отец Павла, Игорь Гриб.

«Чудо не произошло. До 4 марта продлил», - сказал он.

Также Гриб-старший сообщил, что на заседании суда присутствовали украинские дипломаты, и, в том числе, генеральный консул.

Кроме того, он сказал, что в вопросе необходимости предоставления надлежащей медицинской помощи Павлу ситуация не сдвинулась с места.

В свою очередь, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца в Twitter выразила требование к РФ немедленно освободить 19-летнего украинца.

«Сегодня в РФ снова незаконно продлили арест Павлу Грибу. Сначала похитили, теперь фабрикуют дело. Требуем немедленного освобождения П.Гриба», - сообщила Беца.

Читайте такжеОтец сообщил об ухудшении состояния здоровья удерживаемого в РФ Павла Гриба

Как сообщал УНИАН, 28 августа член общественного совета Госпогранслужбы Украины Игорь Гриб заявил о пропаже своего 19-летнего сына. По его словам, 24 августа юноша поехал в белорусский Гомель на встречу с девушкой, с которой познакомился и общался только в социальных сетях. Девушка должна была приехать на встречу из России.

Гриб-старший сказал, что Павел должен был вернуться в тот же день. Когда этого не произошло, отец уехал на поиски сына в Гомель. В Гомеле он выяснил, что Павел находится в розыске по статье 205 Уголовного кодекса РФ (террористический акт), а инициатором розыска является ФСБ РФ по Краснодарскому краю (Сочи). Позже стало известно, что российские следователи обвиняют Павла Гриба в подготовке теракта на школьной линейке в Сочи.

7 сентября стало известно, что Павел содержится в следственном изоляторе в Краснодаре. Суд постановил содержать его под стражей до 4 января 2018 года.

Читайте такжеВ России суд оставил похищенного украинца Гриба под стражей до 4 января следующего года

У Павла тяжелое врожденное заболевание - портальная гипертензия, ему необходимо ежедневное специфическое лечение.

13 октября в МИД Украины сообщили, что Представительство МИД РФ в Краснодаре направило официальный отказ в возможности посещения Павла украинскими врачами.

7 ноября Краснодарский краевой суд РФ не удовлетворил апелляционную жалобу на избранную Грибу меру пресечения в виде содержания под стражей до 4 января 2018 года и ходатайство о назначении меры пресечения в виде домашнего ареста.

20 ноября отец Гриба заявил, что состояние здоровья его сына ухудшается.