МВД Беларуси остановило проверку обстоятельств исчезновения Павла Гриба в Гомеле

Министерство внутренних дел (МВД) Беларуси временно остановило проверку относительно обстоятельств исчезновения на белорусский территории в августе этого года 19-летнего украинца Павла Гриба, сообщил радио Свобода пресс-секретарь МВД Беларуси Константин Шалькевич.

Читайте такжеВ России суд оставил похищенного украинца Гриба под стражей до 4 января следующего годаПроверку по заявлению отца Павла Гриба проводило управление внутренних дел Гомельского облисполкома.

«В рамках проверки направлены запросы в органы внутренних дел Российской Федерации, в настоящее время до получения ответов проверка приостановлена, окончательное решение по ней не принято», – сказал Шалькевич.

Таким образом, ответы от МВД Беларуси относительно обстоятельств исчезновения Павла Гриба не получили ни отец, ни украинские власти.

Павел Гриб в августе этого года исчез в белорусском Гомеле, позже его нашли в СИЗО в российском Краснодаре. Ему инкриминируют совершение преступления по статье о терроризме.

Генеральная прокуратура Украины открыла производство из-за исчезновения украинца.

Краснодарский районный суд России 19 декабря проведет заседание относительно меры пресечения для Павла Гриба.

Адвокат Павла Гриба в Украине Евгения Закревская сообщила, что Европейский суд по правам человека требует от России доступа украинских врачей к парню, чтобы оценить состояние его здоровья. По сообщению родителей, 19-летний Павел Гриб по инвалидности должен постоянно принимать поддерживающие препараты.

По данным правозащитников, около 60 граждан Украины лишены свободы по политическим мотивам на территории России и оккупированного Крыма.