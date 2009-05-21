Завтра совет коалиции будет делить вакансии в правительстве

Завтра совет коалиции будет обсуждать кадровые вопросы, сообщил журналистам лидер фракции НУ-НС Николай МАРТЫНЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, он отметил, что сегодня кадровые вопросы не будут рассматриваться в Верховной Раде Украины.

По словам Н.МАРТЫНЕНКО, завтра состоится заседание совета коалиции, где она определится «по этим вопросам», и «будет определяться консолидировано».

Н.МАРТЫНЕНКО высказал пожелание, чтобы кадровые вопросы решались в первую очередь, базируясь на профессиональности кандидатов на должности членов правительства, чтобы они соответствовали вызовам сегодняшнего дня в этой непростой ситуации».