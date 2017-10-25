Яценюк в Израиле обсуждает вопросы безопасности и экономического сотрудничества

Вопросы безопасности являются одними из наиболее важных в рамках встреч лидера партии «Народный фронт» Арсения Яценюка в Иерусалиме, сообщает пресс-служба политика.

«У Израиля сложные соседи. У Украины агрессивный сосед. И поэтому вопрос борьбы за свою независимость и за свою безопасность – это вопрос, который беспокоит народ Украины и народ Израиля», - подчеркнул он по завершении встречи с министром обороны Израиля Авигдором Либерманом во вторник, 24 октября.

Еще одним блоком вопросов на повестке дня встреч лидера «Народного фронта» в Иерусалиме, по его словам, является экономическое сотрудничество между странами: «Растет товарооборот (между Украиной и Израилем), мы ожидаем в текущем году уже до миллиарда долларов, и динамика на следующий год положительная. Для этого нам необходимо подписать соглашение о зоне свободной торговли с Государством Израиль - такое же, как мы подписали, например, с Европейским Союзом и Канадой».

«Это даст возможность увеличить израильские инвестиции в украинскую экономику и увеличивать товарооборот. И это даст возможность привлекать новые технологии для Украины», - добавил Яценюк.

Напомним, Арсений Яценюк во время визита в Иерусалим встретился с премьер-министром израиля Беньямином Нетаньяху. Запланированы также его встречи с министром охраны окружающей среды и министром по делам Иерусалима и еврейского наследия Государства Израиль Зеэвом Элькиным и другими высокими представителями правительства и парламента.

После визита в Израиль Яценюк прибудет в Краков, где 27 октября запланировано его выступление во время международной конференции, посвященной проблемам мира и безопасности в Европе. На приглашение Фонда Конрада Аденауэра лидер «Народного фронта» примет участие в дискуссии «Будущее – как Европа преодолеет кризис?».