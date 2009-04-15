Пресс-конференция TUI Travel PLC и S-Group Capital Management, посвященная созданию совместного предприятия
11:23, 15 апреля 2009Политика
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16 апреля в 14.00 в гостинице "Премьер Палас", в зале "София СД" состоится пресс-конференция TUI Travel PLC и S-Group Capital Management, посвященная созданию совместного предприятия и приобретению активов в России и в Украине.
Регистрация участников с 13.30.
Аккредитация по тел. (067) 320-81-89.
Контактное лицо: Анастасия ТЮТЮННИК.
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