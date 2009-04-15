16 апреля в 14.00 в гостинице "Премьер Палас", в зале "София СД" состоится пресс-конференция TUI Travel PLC и S-Group Capital Management, посвященная созданию совместного предприятия и приобретению активов в России и в Украине.

Регистрация участников с 13.30.

Аккредитация по тел. (067) 320-81-89.

Контактное лицо: Анастасия ТЮТЮННИК.