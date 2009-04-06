Яценюк придумал для нардепов ежеквартальную головную боль

Народный депутат Украины, лидер “Фронта перемен” Арсений ЯЦЕНЮК считает невозможным возвращение к мажоритарной системе выборов в Верховную Раду.

Об этом он сказал во время видео-конференции на сайте Инициативы “Фронт перемен”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Фронта перемен”, А.ЯЦЕНЮК убежден, что для повышения ответственности политиков необходимо провести изменение избирательной системы, при котором будет “возможность фактически голосовать не только за партию, а за людей, которые представляют партию”. “Сегодня партия – это собственность одного, двух или трех людей, но не представляет непосредственно волю народа», - считает он.

А.ЯЦЕНЮК отмечает невозможность возвращения к мажоритарной системе парламентаризма, поскольку “это не заставит политиков думать об ответственности перед народом”. «Вот пусть мне кто-нибудь из тех крупных государственных деятелей приведет хоть один пример, чтобы, когда действовала мажоритарная система, отозвали хоть одного депутата», - сказал он.

Лидер «Фронта перемен” заявил, что собирается инициировать внесение изменений в закон о статусе народного депутата, которыми обязать все политические силы к ежеквартальным отчетам.

Он считает, что “долг каждой политической партии, за которую голосовали украинцы, ежеквартально в парламенте предоставлять публичный отчет о выполнении предвыборных обещаний».

А.ЯЦЕНЮК считает, что Президент Украины также должен осуществлять контроль за выполнением властью политических обещаний. «Если власть не работает, Президент должен сделать все, чтобы такую власть заменить», - сказал он, подчеркнув, что “любая безответственность власти должна заканчиваться досрочными выборами”.