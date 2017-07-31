Очень скоро Трамп подпишет закон о новых санкциях против России – Пенс
Вице-президент США Майк Пенс подтвердил обязательства США по защите союзников по НАТО.
Вице-президент США Майк Пенс, который сегодня прибыл с визитом в Эстонию, заявил о том, что глава Белого дома Дональд Трамп в ближайшее время подпишет одобренный Конгрессом законопроект об усилении санкций против России.
Об этом Пенс сообщил в своем Twitter.
«В знак нашей приверженности, очень скоро, Дональд Трамп подпишет закон про усиление и кодификацию санкций США против России», – говорится в сообщении.
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In a sign of our commitment, very soon, @POTUS will sign legislation to strengthen and codify the U. S' sanctions against Russia. #VPinEuropepic.twitter.com/hVzeimPi0H— Vice President Pence (@VP) 31 июля 2017 г.
Также Пенс прокомментировал недавнее решение Кремля выслать американских дипломатов. «Недавние дипломатические действия, предпринятые Москвой, не приведут к сдерживанию обязательств США в отношении нашей безопасности, наших союзников и свободолюбивых наций», – отметил Пенс.
Recent diplomatic action taken by Moscow will not deter commitment of U. S to our security, our allies, & freedom-loving nations #VPinEuropepic.twitter.com/VjKkpBYv85— Vice President Pence (@VP) 31 июля 2017 г.
Как сообщал УНИАН, вице-президент США Майк Пенс подтвердил возможность развертывания системы Patriot в Эстонии.