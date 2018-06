Очень скоро Трамп подпишет закон о новых санкциях против России – Пенс

Вице-президент США Майк Пенс, который сегодня прибыл с визитом в Эстонию, заявил о том, что глава Белого дома Дональд Трамп в ближайшее время подпишет одобренный Конгрессом законопроект об усилении санкций против России.

Об этом Пенс сообщил в своем Twitter.

«В знак нашей приверженности, очень скоро, Дональд Трамп подпишет закон про усиление и кодификацию санкций США против России», – говорится в сообщении.

In a sign of our commitment, very soon, @POTUS will sign legislation to strengthen and codify the U. S' sanctions against Russia. #VPinEuropepic.twitter.com/hVzeimPi0H