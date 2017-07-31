Очень скоро Трамп подпишет закон о новых санкциях против России – Пенс

17:09, 31 июля 2017
Политика
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Вице-президент США Майк Пенс подтвердил обязательства США по защите союзников по НАТО.

Майк Пенс / REUTERS

Вице-президент США Майк Пенс, который сегодня прибыл с визитом в Эстонию, заявил о том, что глава Белого дома Дональд Трамп в ближайшее время подпишет одобренный Конгрессом законопроект об усилении санкций против России.

Об этом Пенс сообщил в своем Twitter.

«В знак нашей приверженности, очень скоро, Дональд Трамп подпишет закон про усиление и кодификацию санкций США против России», – говорится в сообщении.

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Также Пенс прокомментировал недавнее решение Кремля выслать американских дипломатов. «Недавние дипломатические действия, предпринятые Москвой, не приведут к сдерживанию обязательств США в отношении нашей безопасности, наших союзников и свободолюбивых наций», – отметил Пенс.

Как сообщал УНИАН, вице-президент США Майк Пенс подтвердил возможность развертывания системы Patriot в Эстонии.


 

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Теги: #Новые санкции США против России#Пенс в Эстонии