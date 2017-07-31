США подтвердили возможность развертывания Patriot в Эстонии и обсудили российские военные маневры

11:38, 31 июля 2017
Мир
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Стороны обсудили предстоящие российские военные маневры у границы с Эстонией.

Майк Пенс / REUTERS

Вице-президент США Майк Пенс подтвердил возможность развертывания системы Patriot в Эстонии. Об этом пишет «Радио Свобода» со ссылкой на заявление премьер-министра Эстонии Юрии Ратас.

Ратас отметил, что стороны обсудили будущие российские военные маневры, которые Россия планирует провести у границы с Эстонией, а также то, как «Эстония, США и НАТО должны наблюдать за ними и обмениваться информацией».

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«Мы говорили об этом сегодня, но не говорили о дате или время», - сказал эстонский премьер.

Как сообщал УНИАН ранее, дестабилизирующие действия России, поддержка Россией воровских режимов, действия РФ в Украине - неприемлемы. Об этом заявил вице-президент США Майк Пенс во время визита в Таллинн.

В частности, Пенс прокомментировал недавно принятый в Конгрессе закон о санкциях против России и позицию США относительно защиты их восточно-европейских партнеров против российской агрессии.

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Теги: #Майк Пенс#Вице-президент США Майк Пенс#Patriot в Эстонии#российские военные маневры