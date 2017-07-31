США подтвердили возможность развертывания Patriot в Эстонии и обсудили российские военные маневры
Стороны обсудили предстоящие российские военные маневры у границы с Эстонией.
Вице-президент США Майк Пенс подтвердил возможность развертывания системы Patriot в Эстонии. Об этом пишет «Радио Свобода» со ссылкой на заявление премьер-министра Эстонии Юрии Ратас.
Ратас отметил, что стороны обсудили будущие российские военные маневры, которые Россия планирует провести у границы с Эстонией, а также то, как «Эстония, США и НАТО должны наблюдать за ними и обмениваться информацией».
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«Мы говорили об этом сегодня, но не говорили о дате или время», - сказал эстонский премьер.
Как сообщал УНИАН ранее, дестабилизирующие действия России, поддержка Россией воровских режимов, действия РФ в Украине - неприемлемы. Об этом заявил вице-президент США Майк Пенс во время визита в Таллинн.
В частности, Пенс прокомментировал недавно принятый в Конгрессе закон о санкциях против России и позицию США относительно защиты их восточно-европейских партнеров против российской агрессии.