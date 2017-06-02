В ЕС хотят продлить запрет на инвестиции в Крым еще на год - журналист

10:18, 02 июня 2017
Политика
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Об этом сообщает брюссельский корреспондент Рикард Йозвяк. 

Послы ЕС планируют продлить санкции еще на 1 год / censor.net.ua

Европейский союз планирует продлить еще на год запрет на инвестиции в аннексированный Россией Крым. Об этом на своей странице в Twitter написал брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

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"Послы стран ЕС, скорее всего, продлят запрет инвестиций в Крым еще на 1 год", - написал Йозвяк.

Как сообщал УНИАН, вчера США ввели новые санкции против России.

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Теги: #аннексия Крыма#санкции