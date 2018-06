В ЕС хотят продлить запрет на инвестиции в Крым еще на год - журналист

Европейский союз планирует продлить еще на год запрет на инвестиции в аннексированный Россией Крым. Об этом на своей странице в Twitter написал брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Послы стран ЕС, скорее всего, продлят запрет инвестиций в Крым еще на 1 год", - написал Йозвяк.

Eu ambassadors are likely to next week prolong the EU's investment ban in #Crimea for 1 more year. #Ukraine#Russia