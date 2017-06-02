В ЕС хотят продлить запрет на инвестиции в Крым еще на год - журналист
10:18, 02 июня 2017Политика
1003 0
Об этом сообщает брюссельский корреспондент Рикард Йозвяк.
Послы ЕС планируют продлить санкции еще на 1 год / censor.net.ua
Европейский союз планирует продлить еще на год запрет на инвестиции в аннексированный Россией Крым. Об этом на своей странице в Twitter написал брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.
Читайте такжеГПУ передала в суд 99 дел о госизмене судей из оккупированного Крыма - Луценко
"Послы стран ЕС, скорее всего, продлят запрет инвестиций в Крым еще на 1 год", - написал Йозвяк.
Eu ambassadors are likely to next week prolong the EU's investment ban in #Crimea for 1 more year. #Ukraine#Russia— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 2 июня 2017 г.
Как сообщал УНИАН, вчера США ввели новые санкции против России.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter