США ввели новые санкции против России

США ввели санкции против трех российских компаний и одного гражданина России. Об этом со сслыкой на американский Минфин сообщает "Дождь".

Читайте такжеВ Сенате США предложили ужесточить санкции против РоссииСообщается, что санкции ввели, в частности, против "Независимой нефтегазовой компании" бывшего главы "Роснефти" Эдуарда Худайнатова. В список также попала "дочка" компании "ННК-Приморскнефтепродукт".

Третья компания, попавшая под санкции, — Ardis-Bearings LLC, зарегистрированная в Москве. Ее генеральный директор Игорь Мичурин также в санкционном списке Минфина. Ведомство отмечает, что он связан с компанией Korea Tangun Traiding Corporation.

По данным пресс-службы Минфина США, что "Независимая нефтегазовая компания" поставила в КНДР нефтепродуктов на сумму превышающую $1 миллион.

По информации Совбеза ООН, Корейская торговая корпорация Tangun "является участником или обеспечивает поддержку, в том числе иными незаконными путями, программ КНДР, связанных с ядерным оружием, другими видами оружия массового уничтожения и баллистическими ракетами". 16 июля 2009 года она была включена в санционный список ООН.