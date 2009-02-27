Грузия наградила украинских дипломатов за действия во время войны
22:17, 27 февраля 2009Политика
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Министр вручил Орден Чести
Министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко и его заместитель Константин Елисеев получили по высшей грузинской награде: «Ордену Чести», сообщает Корреспондент.net.
Как пояснил находящийся в Киеве министр иностранных дел Грузии Григол Вашадзе, ордена вручены "за тот героизм и, скажем так, за личное мужество, которое они проявили во время августовской войны."
По словам Вашадзе, "грузинский народ никогда не забудет, как должностные лица Украины вели себя во время этой войны".
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