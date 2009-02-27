Ющенко: все вы будете президентами в свое время

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает объявить мораторий на политические ссоры и забыть о президентских выборах до 1 июля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время совещания с премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО, председателем Верховной Рады Украины Владимиром ЛИТВИНЫМ, председателем НБУ Владимиром СТЕЛЬМАХОМ и представителем от оппозиции Николаем АЗАРОВЫМ.

«ВСЕ ВЫ БУДЕТЕ ПРЕЗИДЕНТАМИ В СВОЕ ВРЕМЯ...»

В.ЮЩЕНКО обратился к участникам совещания "не как к политикам, а как к государственным деятелям".

Он подчеркнул, что сегодня нужно отбросить политику и совместно работать над преодолением экономического кризиса.

Президент отметил, что ситуация уже переходит критическую черту, и поэтому нужно остановиться.

«Договариваемся о следующем: прекращаем любое политическое выяснение отношений, вводим на эту тему мораторий. Также отказываемся от возмущения общественных настроений через разные шоу, прессу», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он подчеркнул, что всем этим уничтожается доверие людей не только к власти, но и уважение к Украине в целом.

Также Президент предложил отмежеваться «от популистского фарса, который заполонил столицу, центральные органы власти и чрезвычайно быстро распространяется во все регионы», отметив, что из-за этого в государстве складывается ненормальная ситуация.

В.ЮЩЕНКО предложил участникам совещания до 1 июля забыть об избирательной президентской кампании.

«Все вы будете президентами в свое время, но прошу до 1 июля забыть о выборах. Не нужно спешить. Я убежден: кому суждено победить – победа к нему придет. Главное, чтобы мы сейчас не проиграли Украину», - сказал Президент.

ЮЩЕНКО БУДЕТ НАЧИНАТЬ НЕДЕЛЮ С ТИМОШЕНКО

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО предлагает по понедельникам проводить совещания по координации действий всех органов государственной власти и политических сил в кризисных условиях развития экономики.

В.ЮЩЕНКО отметил, что решения во время этих совещаний будут приниматься консенсусом. «Если какая-то сторона будет иметь отдельную позицию по тому или иному вопросу, я даю гарантию, что решение не будет принято», - заверил Президент.

«В любом случае нам нужен диалог, потому что ручной режим управления, импровизация негативно бьет по бюджетной системе и экономике в целом», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он отметил, что все присутствующие представляют разные ветви власти, имеют свой объем полномочий и свои взгляды. В то же время Президент выразил убеждение, что если стороны будут подходить к решению вопросов не как политики, а как государственные деятели, то консенсус можно найти. «Я призываю быть украинцами, а не субъектами избирательной кампании», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он также не согласен, что сегодня диалогу мешают личные отношения высшего руководства государства. Глава государства согласился с тем, что есть разные взгляды, но это не должно быть определяющим для компромисса. «Думаю, что вместе нам удастся объяснить людям намного больше, чем в одиночку», - отметил Президент.

В.ЮЩЕНКО пообещал, что будет партнером в этих вопросах. Важным тестом готовности к такому сотрудничеству В.ЮЩЕНКО назвал выработку единого плана по переговорному процессу с Международным валютным фондом, а также согласование вопроса по поводу внесения изменений в бюджет.

Президент подчеркнул, что для национальной экономики сегодня нужны прагматизм, честная политика и консолидированные действия. Также важными вопросами В.ЮЩЕНКО назвал принятие ряда шагов по сохранению социальных стандартов людей.

Также В.ЮЩЕНКО отметил, что правительство и коалиция должны дать честный ответ по поводу поддержки национального производителя. И сделать, по его мнению, это можно путем либерализации налоговой системы. Также Президент призвал обратить внимание на проблемы малого бизнеса.

Кроме того, уделить внимание, по убеждению Президента, нужно и программам энергосбережения, иначе страну ожидает в 2009 году глубокий энергетический кризис.

Также важным вопросом В.ЮЩЕНКО назвал восстановление доверия к банковской системе. Он отметил, что попытки кадровых ревизий, вмешательства в деятельность НБУ причинили Украине непоправимый ущерб и нанесли намного более сильный удар, чем мировой кризис. В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что необходимо предпринимать совместные шаги для поддержки национальной банковской системы и восстановления к ней доверия.

"ВРЕМЯ РАБОТАЕТ ПРОТИВ НАС"

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что сотрудничество Украины с Международным валютным фондом должно быть возобновлено в ближайшую неделю.

«Возобновление сотрудничества в ближайшие недели или дни является самым чувствительным тестом целесообразности сегодняшней нашей встречи. Время работает против нас. Наша главная сегодняшняя задача - выработать тот план, чтобы диалог с МВФ в считанные дни был возобновлен», - сказал Президент, подчеркнув, что это стало бы первым серьезным шагом по преодолению кризиса.

Именно эту тему он предложил обсудить на этом совещании.

Президент объяснил, что успешное сотрудничество Украины с МВФ является сигналом для других стран и инвесторов.

«Не так важны финансы, как важен сигнал для бизнеса - внутреннего и интернационального, что в Украине есть программа, которая дает ответы по выходу из кризисной ситуации. Украине нужны сильные сигналы ведущих финансовых институтов, что украинская власть знает ответ на кризис», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Справка УНИАН. Международный валютный фонд 5 ноября 2008 года одобрил решение о выделении Украине стабилизационного кредита в размере 16,43 млрд. долларов США для укрепления доверия в финансовом секторе и для помощи экономике страны, которая пострадала от мирового финансового кризиса.

В ноябре 2008 года Украина получила первый транш кредита в размере 4,5 млрд. долларов.

В январе 2009 года в Украине работала миссия МВФ, которая должна была принять решение о предоставлении или непредоставлении Украине второго транша.

9 февраля глава миссии МВФ Джейла ПАЗАРБАЗИОЛУ сообщила, что МВФ планирует в ближайшее время вернуться к пересмотру соглашения stand-by между МВФ и Украиной, а соответственно, к вопросу о предоставлении второго транша кредита.

13 февраля МВФ, учитывая значительный дефицит государственного бюджета, призвал Украину к жесткому кризисному менеджменту. Как сообщил представитель МВФ Дэвид ГОУЛИ, «дискуссия с украинским руководством по поводу необходимости ограничения дефицита бюджета продолжается».

ПРЕЗИДЕНТ ПРЕДЛАГАЕТ ТРИ БАЗОВЫХ ПРИНЦИПА В БОРЬБЕ С КРИЗИСОМ

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призвал премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО, председателя Верховной Рады Владимира ЛИТВИНА, председателя Национального банка Владимира СТЕЛЬМАХА и оппозицию совместно и скоординированно работать над антикризисными экономическими мерами.

Президент констатировал, что кризисные явления в украинской экономике происходят на фоне прогнозируемой на 2009 год стагнации в мировой экономике. «Такого вызова перед национальным сообществом у нас не было много лет», - сказал Президент, призвав отбросить политику в решении этих проблем.

«Между нами есть существенные политические, идеологические, профессиональные разногласия. Мы по-разному оцениваем и природу, и масштаб кризисных процессов, но выход из кризиса сегодня лежит в системе власти. Это единственный способ дать полноценный ответ, с каким антикризисным пакетом, с каким антикризисным сценарием страна справится с кризисом», - сказал Президент.

«Я убежден, что в этой ситуации политикам нечего делать. Политизация этого процесса принесет только вред. Я обращаюсь к вам исключительно как к государственным деятелям, которые обязаны думать не о выборах, а о завтрашнем дне», - призвал глава государства.

Он предложил объединиться вокруг совместно произведенной антикризисной программы, цель которой – как можно менее болезненно выйти из кризиса. В первую очередь, речь идет о сохранении социальных стандартов.

«Первоочередное задание для всех нас - удержать ситуацию под контролем, уберечь экономику от глубокого кризиса, и для людей сохранить высокие социальные стандарты», - сказал Президент.

Чтобы преодолеть эти вызовы, он предложил три базовых принципа: первый приоритет - сохранение социальной защиты в 2009 году; эффективный антикризисный пакет, который включал бы налоговую реформу, поддержку национального производителя, политику энергосбережения; сбалансирование государственного бюджета и сокращение государственных расходов, чтобы, в частности, наполнить Стабилизационный фонд.

«Для того, чтобы заработал Стабилизационный фонд, нам нужен реальный бюджет», - напомнил В.ЮЩЕНКО. Он считает, что Стабилизационный фонд в действующем бюджете не будет наполнен на запланированном уровне.

«Нам нужно дать правдивую информацию, как может украинская экономика выйти из кризиса благодаря совместным честным смелым действиям», - подытожил Президент.

Отдельно глава государства призвал прекратить попытки давления на банковскую систему и Национальный банк, которые в частности происходят последние 3-4 месяца. «Банковская система в любой стране является основой для развития национальной экономики. То насилование, которое допущено в последние месяцы в банковской системе, эти постоянные попытки кадровых изменений и ручного управления принесли стране непоправимый вред. Такого негативного вклада нам не мог дать даже международный финансовый кризис», - убежден Президент. Он добавил, что из-за публичных комментариев высокопоставленных чиновников состоялся массовый отток вкладов из банков. В.ЮЩЕНКО высказал убеждение, что экономических оснований для таких процессов в банковской сфере и уровня валютного курса нет.

«Наша цель - предпринимать шаги, которые поддерживают и усиливают национальную банковскую систему», - сказал Президент, отметив, что самое первое задание - возобновить доверие к банкам.

К ПОНЕДЕЛЬНИКУ БУДЕТ СОВМЕСТНЫЙ ДОКУМЕНТ

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО и председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН договорились до понедельника, 2 марта, подготовить совместный документ в Международный валютный фонд.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что рабочая группа должна выработать документ, который будет демонстрировать общую политическую волю всех ветвей власти в обеспечении реализации конкретных экономических вопросов.

Группа должна до 15.00 понедельника подготовить документ и парафировать его.

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО призвала Президента и председателя ВР подписать совместное обращение к руководству МВФ о готовности к сотрудничеству и реформированию экономики.