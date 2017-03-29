НАПК должно взять на себя ответственность за неработающий реестр деклараций и успокоить людей - НФ

Национальное агентство по предотвращению коррупции должно взять на себя ответственность за неработающий реестр деклараций и сделать соответствующее заявление о том, что субъекты декларирования, которые не смогут из-за сбоя работы реестра подать декларации в предусмотренный законом срок, не будут подвергаться никаким преследованиям. Об этом говорится в распространенном сегодня заявлении партии "Народный фронт".

В политсиле отметили, что люди не должны подпадать под уголовную ответственность за то, что не смогли выполнить требования закона по независящим от них причинам.

"Народный фронт" требует от НАПК публично дать разъяснения относительно четких гарантий стабильной работы программного обеспечения сайта Агентства. Все субъекты декларирования должны иметь возможность спокойно и без панических настроений подать е-отчеты. Любые упреки, мол, нужно было заполнять декларации в январе или феврале – считаем безответственными и такими, которые свидетельствуют о непрофессионализме и несоответствии. Закон четко указывает последнюю дату отчета 1 апреля, и декларант имеет право определить для себя наиболее удобный день до этого срока", - подчеркнули в НФ.

В то же время, в партии отмечают, как именно сейчас исправить ситуацию – должен предложить НАПК. Будет это установление нового срока отчетности или Агентство имеет свой план "В" - общество должно его услышать уже сегодня.

"Кроме того, "Народный фронт" обращается к руководству НАПК с требованием предоставить объяснения относительно причин, почему уже второй раз реестр деклараций "лег" именно тогда, когда он должен был выполнить свое предназначение. Такие же проблемы с подачей деклараций были и в прошлом году, однако, агентство не сделало ничего для их исправления и недопущения подобной позорной ситуации в будущем. Мы также ожидаем, что страна узнает фамилию того, кто провалил эту работу", - подчеркнули в политсиле.