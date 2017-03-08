Фриз: Тезисы о том, что Минские соглашения не работают, - неправда

"Для определения собственной позиции в отношении соблюдения "Минска" есть десять причин", - написала Фриз на своей странице в Facebook, отметив, что вопрос относительно эффективности соглашений ей ставят часто.

"Первая. На Минских договоренностях построена вся санкционная политика ЕС и США. Наши западные партнеры не настаивают на смене ни формата, ни содержания договоренностей. Украина в процессе восстановления мира и возвращения территорий работает с западными партнерами, а в партнерских отношениях любое решение должно быть согласовано. Общая позиция заключается, в частности, в том, что нет никакой уверенности в том, что Россия сядет за стол переговоров и будет принимать участие в обсуждении в новом формате или с другим содержанием соглашения. Расширение переговорного формата невозможно без предварительных переговоров с Вашингтоном, которые были невозможны во время предвыборной кампании в США и требовали завершения формирования нового кабинета. Провал потенциальных переговоров по этому вопросу одновременно приведет к разрушению Минских договоренностей и потере механизмов сдерживания РФ через санкционный давление.

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Вторая. Минские договоренности подписывались в период наиболее «горячей фазы» войны на Донбассе и периода, когда украинские Вооруженные силы были еще не сформированы в достаточном объеме для осуществления защиты. Требовалось быстрое решение, которое должно было остановить убийства украинцев, дало бы время на укрепление и вооружение армии. Такое решение было найдено вместе с партнерами. Сегодня в случае их пересмотра не гарантировано сохранение уровня давления со стороны ЕС, где необходимо консолидированное единогласное решение всех стран-членов в отношении России. Ситуация внутри ЕС меняется, изменилась ситуация на фронте по сравнению с 2014 – началом 2015 года. В США продолжается трансформационный период, который требует времени для новой Администрации определиться со стратегией давления на Россию. Поэтому поднятие вопроса об отказе от «Минска» и инициация нового (неработающего) формата переговоров опасно и вредно для национальной безопасности.

Третья. Поднятие вопроса относительно изменения формата или содержания договоренностей будет использовано для обвинения Украины в выходе из процесса или его нарушении, что приведет к ослаблению наших международных позиций

Четвертая. Сегодня Минские договоренности – документ, на который опирается международное сообщество в процессе разрешения конфликта (войны) на Донбассе. Они являются маркером соблюдения соглашений сторонами. Соответственно действия РФ и ОРДЛО оцениваются через призму действующего соглашения на пользу Украине.

Пятая. Тезисы о том, что Минские соглашения не работают, - неправда, ведь невыполнение Россией и марионеточными "ДНР/ЛНР" их условий является постоянными акцентами наших партнеров при решении вопросов продления действия санкций против агрессора и выборе внешнеполитической стратегии в отношении Кремля.

Шестая. За несколько лет действия «Минска», несмотря на постоянные спекуляции, выборы на оккупированных территориях не проведены и нет никаких признаков их подготовки.

Седьмая. Российская Федерация – странный пример гибрида Советского Союза и Российской империи. Оба государства пали из-за экономики. Экономические санкции – наиболее эффективный невоенный механизм борьбы со страной-агрессором. "Минск" предоставляет такую возможность.

Восьмая. Вопрос освобождения заложников и прекращения огня – исключительно вопрос политического решения Российской Федерации. Их ускорение или реализация не могут быть гарантированы никаким международным документом из-за правового нигилизма российской власти.

Девятая. Нет правовой модели, которая бы предоставляла гарантии беспрекословного выполнения мирных соглашений страной, которая ведет гибридную агрессию во всем европейском регионе.

Десятая. Сегодня есть две модели поведения. Западная – заключается в соблюдении обязательств, формирует имидж и доверие к стране и в других вопросах. Российская – заключается в тотальном разрушении международного права, соглашений и правил. Лично я не вижу альтернативы западной модели", - написала Фриз.