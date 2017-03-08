Символизм на суде в Гааге: папки с материалами от Украины были белого цвета, от РФ – черного
Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль не прогнозирует, когда именно Международный суд ООН сможет начать рассмотрение по существу дела "Украина против России", но отмечает, что об этом будет известно за 6-8 месяцев до соответствующего заседания.
Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом глава украинской делегации сказала по итогам третьего дня слушаний дела "Украина против России", в рамках которых в первую очередь рассматривается запрос Киева о применении к РФ временных мер.
"Прогнозировать работу Суда мне очень трудно. Суд определяет свое расписание, учитывая загруженность, поэтому этот вопрос к Суду. Мы надеемся, что нам предоставят информацию относительно того, к какому периоду мы должны подготовить свой меморандум. На подготовку меморандума обычно предоставляется 6-8 месяцев, несмотря на сложность подготовки этого документа", - пояснила она.
Вместе с тем Зеркаль спрогнозировала, что объем меморандума будет очень значительным.
"Уже сейчас я вижу, какой объем этого меморандума нам надо будет подготовить, потому что даже на эти слушания нами были подготовлены три большие папки", - констатировала глава делегации.
При этом она обратила внимание на то, что папки с материалами от Украины были белого цвета, от России – черного.
«И это, с одной стороны - символично, с другой – смешно», - отметила Зеркаль.
Читайте такжеДело "Украина против РФ": завершился третий день слушаний в Международном суде ООН
Как сообщал УНИАН, 16 января 2017 г. Украина подала иск в Международный суд ООН с целью привлечения РФ к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации во время агрессии против Украины.
В иске Украина заявила, что РФ нарушает Конвенцию о борьбе с финансированием терроризма путем предоставления оружия и других видов помощи незаконным вооруженным формированиям, которые совершили ряд актов терроризма на территории Украины. К самым трагическим террористическим атакам российских марионеток Киев относит сбитие самолета «Малайзийских авиалиний» рейса MH17, обстрелы жилых районов Мариуполя и Краматорска, уничтожение гражданского пассажирского автобуса возле Волновахи и смертоносный взрыв во время мирного собрания в Харькове.
Кроме того, Украина заявляет, что Россия нарушает Конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации, принимая участие в кампании по дискриминации в отношении нерусских общин, которые проживают на оккупированной территории Крымского полуострова, в частности, сообществ этнических украинцев и крымских татар.
Читайте такжеУкраина покажет суд в Гааге полный обмен письмами с РФ насчет нарушений международных конвенций
Украина просит Международный суд ООН ввести временные меры, направленные на предотвращение продолжению нарушений прав человека со стороны РФ в течение рассмотрения дела Судом по существу.
17 января Зеркаль заявила, что Международный суд ООН несколько лет будет рассматривать иск Украины к России.
6-9 марта в Суде в Гааге продолжаются публичные слушания по делу «Украина против России».
Вместе с тем в МИД Украины ожидают, что Суд в течение нескольких недель примет решение о применении мер в отношении РФ.