Символизм на суде в Гааге: папки с материалами от Украины были белого цвета, от РФ – черного

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом глава украинской делегации сказала по итогам третьего дня слушаний дела "Украина против России", в рамках которых в первую очередь рассматривается запрос Киева о применении к РФ временных мер.

"Прогнозировать работу Суда мне очень трудно. Суд определяет свое расписание, учитывая загруженность, поэтому этот вопрос к Суду. Мы надеемся, что нам предоставят информацию относительно того, к какому периоду мы должны подготовить свой меморандум. На подготовку меморандума обычно предоставляется 6-8 месяцев, несмотря на сложность подготовки этого документа", - пояснила она.

Вместе с тем Зеркаль спрогнозировала, что объем меморандума будет очень значительным.

"Уже сейчас я вижу, какой объем этого меморандума нам надо будет подготовить, потому что даже на эти слушания нами были подготовлены три большие папки", - констатировала глава делегации.

При этом она обратила внимание на то, что папки с материалами от Украины были белого цвета, от России – черного.

«И это, с одной стороны - символично, с другой – смешно», - отметила Зеркаль.

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Как сообщал УНИАН, 16 января 2017 г. Украина подала иск в Международный суд ООН с целью привлечения РФ к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации во время агрессии против Украины.

В иске Украина заявила, что РФ нарушает Конвенцию о борьбе с финансированием терроризма путем предоставления оружия и других видов помощи незаконным вооруженным формированиям, которые совершили ряд актов терроризма на территории Украины. К самым трагическим террористическим атакам российских марионеток Киев относит сбитие самолета «Малайзийских авиалиний» рейса MH17, обстрелы жилых районов Мариуполя и Краматорска, уничтожение гражданского пассажирского автобуса возле Волновахи и смертоносный взрыв во время мирного собрания в Харькове.

Кроме того, Украина заявляет, что Россия нарушает Конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации, принимая участие в кампании по дискриминации в отношении нерусских общин, которые проживают на оккупированной территории Крымского полуострова, в частности, сообществ этнических украинцев и крымских татар.

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Украина просит Международный суд ООН ввести временные меры, направленные на предотвращение продолжению нарушений прав человека со стороны РФ в течение рассмотрения дела Судом по существу.

17 января Зеркаль заявила, что Международный суд ООН несколько лет будет рассматривать иск Украины к России.

6-9 марта в Суде в Гааге продолжаются публичные слушания по делу «Украина против России».

Вместе с тем в МИД Украины ожидают, что Суд в течение нескольких недель примет решение о применении мер в отношении РФ.