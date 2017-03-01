В ЕС подписали документ о "безвизе" для Грузии (фото)
Подписание состоялось при участии президент Европарламента и представителя председательствующей в Совете ЕС Мальты.
В Брюсселе сегодня состоялась церемония подписания решения об отмене Европейским Союзом виз для граждан Грузии с участием президента Европейского парламента Антонио Таяни и представителя Мальтийского председательства в ЕС Крис Агиус.
Как передает собственный корреспондент УНИАН, церемония подписания состоялась сегодня в Европейском парламенте в присутствии докладчика по этому вопросу, депутата ЕП Марии Габриэль.
Таким образом, для того, чтобы грузины получили безвизовый режим, документ должен быть опубликован в официальном журнале ЕС, на что предполагается ориентировочно 8-9 дней, и еще 20 дней для вступления в силу.
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Также был подписан документ о механизме временного приостановления действия безвизового режима ЕС с третьими странами.
Корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк опубликовал фотографию документа в своем Twitter.
And here is the proof, visa lib #Georgiapic.twitter.com/qthusBznPL— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 1 марта 2017 г.
Напомним, Совет Европейского Союза принял механизм временного приостановления действия безвизового режима ЕС с третьими странами и предоставления безвизового режима Грузии. Завтра начнутся переговоры относительно Украины.