В ЕС подписали документ о "безвизе" для Грузии (фото)

В Брюсселе сегодня состоялась церемония подписания решения об отмене Европейским Союзом виз для граждан Грузии с участием президента Европейского парламента Антонио Таяни и представителя Мальтийского председательства в ЕС Крис Агиус.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, церемония подписания состоялась сегодня в Европейском парламенте в присутствии докладчика по этому вопросу, депутата ЕП Марии Габриэль.

Таким образом, для того, чтобы грузины получили безвизовый режим, документ должен быть опубликован в официальном журнале ЕС, на что предполагается ориентировочно 8-9 дней, и еще 20 дней для вступления в силу.

Также был подписан документ о механизме временного приостановления действия безвизового режима ЕС с третьими странами.

Корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк опубликовал фотографию документа в своем Twitter.

And here is the proof, visa lib #Georgiapic.twitter.com/qthusBznPL