Яценюк после встречи с Меркель: Германия поддерживает политику санкций, пока Россия не уберется из Украины

По завершении встречи Яценюк подчеркнул, что «персонально канцлер Ангела Меркель и немецкое правительство стоит на форпосте защиты Украины - как дипломатического, так и политического и финансового», передает пресс-служба «Народного фронта».

Правительство Германии, напомнил Яценюк, выделило значительные ресурсы для Украины и «поддерживает политику санкций против Российской Федерации до того момента, пока Россия не уберется с территории Украины».

«Сейчас мы живем в мире новой реальности. И внешняя политика Германии, внешняя политика Европейского Союза должна быть согласована с внешней политикой новой администрации Соединенных Штатов. Я убежден в том, что свободный мир будет стоять на ценностях демократии и свободы, которые предусматривают защиту Украины и нашей территориальной целостности и независимости», - подчеркнул Яценюк.

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Он отметил, что в Бундестаг внесена резолюция об исторической ответственности Германии перед Украиной «предусматривает как политическую, так и экономическую помощь Украине и обращается к германскому Правительству с тем, чтобы и в дальнейшем поддерживать Украину»: «Мы убеждены, что партии правящей коалиции примут активное участие в том, чтобы такая резолюция была проголосована».

Яценюк также подчеркнул необходимость единства ЕС в вопросе санкций против РФ: «Единство базируется на ценностях. Россия незаконно аннексировала Крым, отправила свои войска в Донецк и Луганск. Она не убралась с Украины. Это означает, что санкции должны действовать. И я надеюсь, что санкции будут продолжены в декабре текущего года».

Отвечая на вопрос журналиста относительно Минских договоренностей, лидер «Народного фронта» подчеркнул, что Россия не выполняет «первое и базовое условие «Минска» – прекращение огня»: «Российские войска дальше обстреливают украинские позиции. Российские войска дальше присутствуют. Поэтому без решения безопасности вопрос дискуссии о «Минске» упирается в то, что Россия его просто не хочет выполнять».