Ситуация с безопасностью на линии столкновения на Донбассе ухудшается – ОБСЕ

В ОБСЕ заявили об ухудшении ситуации на линии столкновения на Донбассе. Об этом заявил первый заместитель руководителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг во время брифинга сегодня в Киеве.

Он подчеркнул, что только в период с понедельника по среду представители ОБСЕ зафиксировали более 4000 взрывов.

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«Ситуация в области безопасности вдоль линии столкновения в Украине ухудшается. Вместе нет. Взрывов с понедельника по среду было более 4000», - сказал он, добавив, что стороны неоднократно добавляли, что могут прекратить обстрелы.

Кроме того в ОБСЕ предупредили, что с наступлением зимы ситуация на Донбассе ухудшится.

«С приходом зимы, тяготы, с которыми сталкивается гражданское население в Украине, станут еще более острой проблемой в ближайшие месяцы», - сказал Хуг, добавив, что стороны должны прекратить обстрелы.

Напомним, за прошедшие сутки на Донбассе , как и в предыдущие дни, вражеский огонь не утихал по всей линии разграничения.

Российско-оккупационные войска, игнорируя Минские договоренности, используют преимущественно минометы.

За минувшие сутки в зоне АТО в результате боевой действий один украинский военный погиб, еще один получил ранения.

Кроме того, за минувшие сутки в зоне АТО были ранены двое оккупантов на Луганском и Донецком направлениях.