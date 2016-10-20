На Хмельнитчине запретили гастроли сторонников страны-агрессора

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение поддержали большинство депутатов сегодня на очередной сессии облсовета.

Запрет коснется трех категорий граждан: лиц, которые публично поддерживают агрессию РФ, оккупацию Крыма и не признают так называемые «ДНР» и «ЛНР» террористическими организациями, призывают к насильственному изменению или свержению конституционного строя или захвату государственной власти, изменению границ территории или государственной границы Украины, подстрекают сепаратистские настроения, всесторонне одобряют терроризм на территории Украины; лиц, которые с начала российской агрессии на Украине проводят концерты и принимают участие в других культурных мероприятиях на территории оккупированной АРК и временно оккупированных отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины, признав при этом наличие незаконного исключительного контроля государства – агрессора Российской Федерации над оккупированными территориями; лиц, которые с начала российской агрессии на Украине проводят концерты и принимают участие в других культурных мероприятиях на территории РФ, при этом публично не поддерживают исключительный суверенитет Украины над оккупированными территориями.

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Контроль за исполнением этого решения возложен на управление культуры, национальностей, религий и туризма Хмельницкой областной государственной администрации и постоянную комиссию областного совета по вопросам законности, противодействия коррупции, регламента, депутатской деятельности и местного самоуправления.