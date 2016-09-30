Военные предупреждают о медленном окружения шахты "Бутовка" (видео)

Противник давно пристрелялся к шахте и в ней уже нет действительно безопасных мест, сообщает ТСН.uа.

Как отмечается, отдельные позиции уже вообще под перекрестным огнем врага, отогнать который бойцы не имеют права из-за объявленного перемирия.

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Так, об интенсивности боев свидетельствуют следы от пуль на уцелевших стенах: расстояние между дырками не превышает 10-12 сантиметров. "Бутовку" беспощадно обстреливали даже тогда, когда на других позициях сохранялся режим тишины.

По словам бойца с позывным "Сэм", который держит оборону на огневой точке, сепаратисты его позицию медленно, но окружают.

"Уже с восьми стреляют постоянно. Четыре точки – вкопали, и все. Ночью трассеры так летают, что нельзя даже голову поднять и посмотреть, откуда работают", - признается военнослужащий.

Согласно сообщению, пристанище для защитников Бутовки – это несколько уцелевших плит перекрытия.

Бойцы, стоящие на обороне шахты, выдерживают тяжелые удары, однако им удалось недавно вывесить новый флаг — выше и значительно крупнее предыдущих.