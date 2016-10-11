Завтра Гройсман посетит Днепропетровскую и Запорожскую области

«В Днепропетровской области Владимир Гройсман посетит ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" и примет участие в церемонии торжественного ввода в эксплуатацию установки вдувания пылеугольного топлива в доменную печь №9, которая обеспечит сокращение использования значительных объемов природного газа и кокса, - сообщили в пресс-службе.

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Согласно сообщению, в Запорожье премьер-министр Украины примет участие в Международном форуме по вопросам интеграции и кооперации «InCo Forum». Также глава правительства ознакомится с ходом строительства мостовых переходов через р. Днепр, с работой Днепровской ГЭС компании «Укргидроэнерго» и производством на предприятии «Мотор Сич».