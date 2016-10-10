"Частые поездки в Москву дали о себе знать": Геращенко отреагировала на призывы президента ПАСЕ вернуть РФ в ассамблею

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

«Президент ПАСЕ Аграмунт во вступительном выступлении на осенней сессии даже не пытается скрыть, что частые поездки в Москву дали о себе знать. Он публично жалуется, что отсутствие России в ПАСЕ не идет на пользу ни РФ, ни ПАСЕ, ни остальным 46 странам – участникам ассамблеи. Делает какие-то странные намеки, что ”некоторые группы мешают ведению диалога с РФ и что они не должны мешать ведению диалога”. Интересно, какие это группы он имеет в виду?», – заметила Геращенко.

Также, по ее словам, по мнению Аграмунта, “исключение кого-либо из обсуждения не помогает, а наоборот, способствует агрессивной риторике, которую используют популисты, националисты и ксенофобы».

Вместе с тем, как подчеркнула Геращенко, Аграмунт ни разу не упомянул Донбасс, а как-то обтекаемо подытожил, что ”цель проведения диалога между 47 странами не должна подрывать наши ценности. Нельзя изменять границы и нарушать территориальную целостность других стран. Конфликт в Украине и незаконная аннексия Крыма недопустимы».

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При этом, как отметила Геращенко, президент ПАСЕ не сказал ни «слова, какая же это страна нарушила территориальную целостность Украины и украла Крым».

«Стыдно. И мы будем противостоять попыткам заговорить ценности СЕ и ПАСЕ. Не дадим забыть европейским коллегам, что РФ является страной, которая поддерживает терроризм: в Сирии, на оккупированном Донбассе, откуда сбили М17. И как можно вести диалог с пособниками террористов. Вопрос не к Аграмунту, с ним все понятно. А к Ассамблее», - написала Геращенко.

Как сообщалось, открывая осеннюю сессию ПАСЕ президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Аграмунт заявил, что ассамблея должна сделать все необходимое для возвращения в пленарный зал представителей России, которые покинули ПАСЕ из-за санкций.

«Я убежден, что ситуация, когда одна из стран-членов, Россия не присутствует на Ассамблее, не идет никому на пользу. Ни нашей ассамблеи, ни России, ни остальным 46 странам-членам. После того, как я был избран президентом ПАСЕ, я предпринял шаги для возобновления диалога с российским парламентом», - заявил президент ПАСЕ.