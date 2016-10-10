Президент ПАСЕ призывает вернуть Россию в ассамблею

Об этом он сказал в понедельник в Страсбурге, открывая осеннюю сессию ПАСЕ, передает собственный корреспондент УНИАН.

«Я убежден, что ситуация, когда одна из стран-членов, Россия не присутствует на Ассамблее, не идет никому на пользу. Ни нашей ассамблеи, ни России, ни остальным 46 странам-членам. После того, как я был избран президентом ПАСЕ, я предпринял шаги для возобновления диалога с российским парламентом. Я делал это в условиях полной прозрачности, всегда привлекая к этому обсуждению руководителей наших политических групп и информируя об этой работе всех членов Бюро. Очень часто я видел, что некоторые группы мешают ведению диалога, но мы должны выслушивать всех, учитывать интересы и беспокойство», — заявил президент ПАСЕ.

По убеждению Аграмунта, исключение кого-либо из «нашего обсуждения не помогает достижению прогресса», а «конфронтационная риторика используется националистами, популистами и ксенофобами».

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«На этой сессии мы договорились, что руководители политических групп проведут консультации в рамках своих политических групп и обсудят эту ситуацию. Я хотел бы, чтобы мы все провели прозрачное обсуждение по этому вопросу», — подчеркнул он.

В то же время президент ПАСЕ заметил, что цель «вести диалог между всеми 47 государствами никоим образом не может подрывать наши основные принципы».

«Мы должны защищать наши ценности и осуждать любые нарушения норм международного права. Необходимо обеспечивать территориальную целостность всех государств, и я хотел бы подчеркнуть — всех государств, поддерживая принципы неприменения силы. Следовательно, конфликт в Украине, незаконная аннексия Крыма, конфликты в Грузии, Молдове, Азербайджане являются неприемлемыми конфликтами. Мы, как европейцы, должны урегулировать эти конфликты через парламентскую дипломатию, которая является необходимым инструментом для политического диалога», — сказал Аграмунт.