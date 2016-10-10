Саммит Украина - ЕС пройдет 24 ноября (видео)

12:12, 10 октября 2016
Политика
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Саммит Украина - ЕС пройдет 24 ноября в Брюсселе.

REUTERS

Об этом говорится в сообщении Совета ЕС, опубликованном на сайте организации.

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«В четверг, 24 ноября, президент Европейского Совета Дональд Туск будет принимать 18-й саммит Украина  -ЕС. Он вместе с президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером будет представлять ЕС», — говорится в сообщении.

В свою очередь президент Петр Порошенко будет представлять Украину.

На повестке дня стоят вопросы либерализации визового режима, выполнение Минских договоренностей, повестка дня реформ и меры по борьбе с коррупцией.

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