Саммит Украина - ЕС пройдет 24 ноября (видео)

Об этом говорится в сообщении Совета ЕС, опубликованном на сайте организации.

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«В четверг, 24 ноября, президент Европейского Совета Дональд Туск будет принимать 18-й саммит Украина -ЕС. Он вместе с президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером будет представлять ЕС», — говорится в сообщении.

В свою очередь президент Петр Порошенко будет представлять Украину.

На повестке дня стоят вопросы либерализации визового режима, выполнение Минских договоренностей, повестка дня реформ и меры по борьбе с коррупцией.

З партнерами в ЄС домовились про проведення 18-го саміту Україна-ЄС у Брюсселі 24 листопада — Петро Порошенко (@poroshenko) October 10, 2016