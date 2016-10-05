"Безвизовая эпопея" Украины должна быть такой же успешной, как у Грузии – еврокомиссар Ган

Такое мнение высказал еврокомиссар по вопросам соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан, передает "Радио Свобода".

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"Я бы сказал, относительно Украины ситуация должна быть такой же, как и в случае Грузии. Они выполнили все условия, и я не слышал никаких проблем ни со стороны стран-членов ЕС, ни от европарламентариев", – сказал Хан.

Как известно, комитет постоянных представителей государств-членов Европейского союза решил дать "зеленый свет" Европейскому совету о начале переговоров с Европарламентом о либерализации визового режима для граждан Грузии. 5 октября Совет ЕС выразил поддержку предоставления безвизового режима гражданам Грузии, учитывая проведенные этой страной реформы.

Как сообщал УНИАН, 20 апреля Европейская комиссия предложила Европарламенту и Совету Европейского Союза отменить визы для граждан Украины.

Это предложение стало следствием положительной оценки, предоставленной Еврокомиссией в декабре прошлого года. В ней, частности, содержится подтверждение того, что Украина удачно выполнила все критерии в рамках Плана действий по визовой либерализации.

5 сентября участники заседания Комитета Европейского парламента по вопросам гражданских свобод, юстиции и внутренних дел не предоставили никаких возражений к докладу о предоставлении Украине безвизового режима.

13 сентября президент Украины Петр Порошенко выразил надежду, что Украина в октябре получит безвизовый режим с Евросоюзом.