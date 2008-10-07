Посол США: политическая ситуация в Украине повлияет на решения о ПДЧ

Чрезвычайный и Полномочный посол США в Украине Уильям ТЕЙЛОР считает, что политическая ситуация в Украине будет влиять на принятие решения о ее присоединении к Плану действий относительно членства в НАТО в декабре этого года.

Об этом посол сказал в эфире “5 канала”.

“Политическая ситуация в Украине будет влиять на эту ситуацию, и будет очень непросто для министров принять это решение в декабре (решение относительно присоединения Украины к ПДЧ будет приниматься на заседании министров иностранных дел стран-членов НАТО в декабре с. г. – УНИАН)”, - сказал У.ТЕЙЛОР, прибавив, что это решение должно быть единогласным.

При этом он еще раз отметил, что США продолжают поддерживать Украину в стремлении присоединиться к ПДЧ. “В декабре будет сложнее, чем в апреле, потому что все будут более тщательно смотреть на ситуацию, на готовность Украины присоединиться к ПДЧ”, - прибавил посол.

Как сообщал УНИАН, 2-4 апреля 2008 года в Бухаресте состоялся 59-й Саммит НАТО. На нем Совет НАТО принял решение отложить до декабря присоединение Украины и Грузии к Плану действий относительно членства в НАТО.