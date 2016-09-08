Рада призвала иностранные парламенты не признавать выборы в Госдуму в оккупированном Крыму

Как передает корреспондент УНИАН, за постановление № 5075 проголосовали 269 народных депутатов из 345 зарегистрированных в сессионном зале.

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Верховная Рада призвала парламенты иностранных государств, парламентские ассамблеи и международные организации воздержаться от участия в наблюдении за ходом незаконных парламентских выборов в оккупированном Россией Крыму, а также не признавать их результаты ни при каких обстоятельствах.

Как известно, выборы в Госдуму РФ должны состояться 18 сентября.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав «референдум» по его самоопределению. Самопровозглашенные крымские власти заявили, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.