"Непризнанная" Госдума: в ЕС рассказали, когда определятся с позицией по российским псевдовыборам

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом во вторник в Брюсселе сказала пресс-секретарь Внешней дипломатической службы ЕС Майя Косьянчич, отвечая на вопрос, признает ли ЕС этот парламент, когда в составе новой Госдумы будут представители незаконно аннексированного Крыма.

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«Вам известно, что ЕС осуждает и не признает незаконную аннексию Крыма и Севастополя, это наша долгосрочная позиция. Да, состоятся выборы. ОБСЕ/БДИПЧ были приглашены наблюдать за этим и начали свою работу. Они не ведут никакой деятельности на территории Крыма. Я могу сказать, что мы сделаем нашу оценку (после того), когда ОБСЕ сделает свою работу», - сказала Косьянчич.

Ранее постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Игорь Прокопчук заявлял, что Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ не будет направлять своих наблюдателей во временно оккупированный Крым для наблюдения за "выборами" в Госдуму.

Вместе с тем в Министерстве иностранных дел Украины выразили протест по поводу намерения исполкома Содружества независимых государств направить наблюдателей на так называемые "выборы" в Госдуму в Крыму, а лидер Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров призвал крымчан их бойкотировать.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав «референдум» по его самоопределению.

Самопровозглашенные крымские власти заявили, что 96,77% крымчан высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.