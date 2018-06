НАБУ опубликовало фрагменты записей на сумму $12,7 миллионов, где фигурирует Манафорт

Об этом заявило НАБУ на своей странице в соцсети. "Согласно спискам, на расходы, связанные с данным лицом, начиная с 20.11.2007 года было выделено в общей сложности более $12,7 млн", - говорится в сообщении.

В НАБУ отметили, что последняя запись в "книге" в отношении П.Манафорта датируется 5 октября 2012 года. "Подчеркиваем, что наличие фамилии П.Манафорта в "списках" не означает, что он действительно получил эти средства, ведь в графе получателей содержатся подписи других лиц. Досудебное расследование в данном производстве продолжается", - подчеркнули в НАБУ.

Для снятия спекуляций вокруг этой темы, НАБУ добавило фрагменты 22 записей, сделанных на 19 разных листах.

1. 20.11.07 – $455 249 – Оплата от третьих лиц на Манафорта US (payment from the 3d parties to Manafort US)

2. 20.11.07 - $6 374 – Оплата услуг по Манафорту (payment of services with regards to Manafort)

3. 18.09.(09?) - $ 4 632 – ПК 7 шт. Манафорт (7 personal computers Manafort)

4. 14.10.09 - $750 000 – Манафорт (Manafort)

5. 26.10.09 - $854 – Сервер Манафорту (Server to Manafort)

6. 9.11.09 - $6000 – Расх. ра платеж Манафорту (Expenses for payment to Manafort)

7. 9.11.09 - $6000 – Расх. ра платеж Манафорту (Expenses for payment to Manafort)

8. 30.11.09 - $500 000 – Платеж на Манафорта (Payment on Manafort)

9. 09.12.09 - $6000 - Расх. ра платеж Манафорту (Expenses for payment to Manafort)

10. 14.12.09 – $1 300 000 - Платеж Манафорт (Payment Manafort)

11. 16.12.09 - $15 600 - Расх. ра платеж Манафорту вот 14.12 (Expenses for payment to Manafort as of 14.12)

12. 18.01.10 – $1 075 000 – Контракт Манафорт (Contract Manafort)

13. 08.04.10 - $846 000 – П.Манафорт – расходы в Украине (P. Manafort – expenses in Ukraine)

14. 22.09.10 –$750 000 - Манафорт (Manafort)

15. 04.11.10 - $ 1 150 000 – Оплата контракта Манафорт (Payment of the contract Manafort)

16. 27.04.11 - $142 000 – Оплата услуг Манафорта (Payment for Manafort's services)

17. 30.05.11 - $300 000 – Платеж Манафорт (Payment Manafort)

18. 11.10.11 - $135 000 – Пол Манафорт (Paul Manafort)

19. 21.06.12 - $3 468 693 – Пол Манафорт контракт (Paul Manafort Contract)

20. 10.07.12 - $645 000 – Манафорт социология (Manafort sociology)

21. 09.10.12 - $400 000 – Манафорт – экзит пол в реальн. вр (Manafort exit poll in real time)

22. 09.10.12 – $12 467 – Манафорт – международные наблюдатели (Manafort, foreign observers