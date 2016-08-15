Сытник подтвердил наличие имени главы штаба Трампа в "черной бухгалтерии" Партии регионов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Сытник сказал на брифинге.

"Что касается Манафорта, среди фамилий в списке лиц так называемой "черной бухгалтерии" Партии регионов значится эта фамилия, и, согласно этим спискам, на расходы, связанные с данной суммой, начиная с 20.11.2007 года было выделено в общей сложности более 12 млн долларов США. Последняя запись в книге относительно Манафорта датируется 5 октября 2012 года", - сказал Сытник.

Он подчеркнул, что наличие фамилии Манафорта не означает, что он действительно получал эти деньги, поскольку там стоят подписи других лиц.

Также директор НАБУ отметил, что не конкретизировано, с какой целью выдавались эти средства.

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"Сейчас следствие продолжается, и говорить о перспективе именно по этому пока не стоит", - сказал Сытник.

Он напомнил, что сами по себе документы из "черной бухгалтерии" не могут быть бесспорными доказательствами, но они могут быть доказательствами в совокупности с другими доказательствами.

По его словам, сейчас продолжается сбор доказательств для того, чтобы доказать, что это настоящие списки и что определенные люди там ставили свои подписи, и доказать, что средства были ими получены.

"Я думаю, что в ближайшее время первые результаты уже будут", - сказал Сытник.

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Как отметил директор НАБУ, участие Манафорта будет доказать сложнее, потому что он не занимал в Украине никакой должности.

Как сообщал УНИАН, согласно расследованию журналистов The New York Times, руководитель избирательного штаба Трампа Манафорт мог получить 12,7 млн долларов из "черной" кассы Партии регионов, когда сотрудничал с Януковичем. Перед тем, как присоединиться к избирательной кампании Трампа, наиболее известным клиентом Манафорта был Янукович. Американец играл роль политического консультанта-советника и помогал Партии регионов и Януковичу побеждать во время нескольких избирательных кампаний в Украине.