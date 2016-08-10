Под надуманным предлогом Кремль разворачивает гибридную спецоперацию для оправдания оккупации Крыма - МИД

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины сообщает пресс-служба ведомства.

«Под надуманным предлогом Кремль разворачивает гибридную спецоперацию для оправдания оккупации Крыма и своих дальнейших агрессивных действий против Украины», - отмечают в МИД.

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И добавляют, что особое беспокойство вызывает концентрация российских вооружений на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса и вдоль украинско-российской границы. Эта ситуация является крайне опасной для мира и стабильности не только в Украине, но и во всем регионе. Государство-оккупант не ограничивается ежедневными обстрелами на Донбассе, а через инсценированные в Крыму провокации пытается переложить на Украину и наших международных партнеров ответственность за свои деструктивные действия.

«Украина решительно и последовательно осуждает терроризм во всех его проявлениях, - говорится в заявлении МИД, - на этом фоне следует помнить, что с момента начала российской агрессии против Украины в феврале 2014 года в результате террористических актов, совершенных при участии, а также финансовой, материальной и технической поддержки со стороны государства-агрессора, погибли тысячи мирных граждан Украины и других государств». Речь идет о сбивании самолета рейса МН17, ракетных ударах по Волновахе, Мариуполю, Краматорску и других мирных украинских городах.

«Украина призывает мировое сообщество принять все возможные политико-дипломатические меры для того, чтобы повлиять на Кремль и предотвратить новый виток агрессии против Украины, а также окончательного срыва Кремлем Минского процесса», - подчеркивается в заявлении МИД.

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Как сообщал УНИАН, сегодня в ФСБ России заявили, что предотвратили совершение в Крыму террористических актов, якобы подготовленных Главным управлением разведки Министерства обороны Украины, объектами которых были критически важные элементы инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова. При этом в ФСБ заявили о гибели двух российских военных при задержании «украинских диверсантов».