В НФ назвали заявления депутата от "Самопомочи" о "Европейском вале" инсинуациями в интересах России

Ниже приведен полный текст заявления "Народного фронта":

"Упреки одиозного депутата Сотник в адрес правительства Арсения Яценюка относительно строительства инженерных сооружений не выдерживают никакой критики и являются абсолютно ничтожными.

Для тех, кто ошибочно мог серьезно воспринять инсинуации Сотник, напомним, что за время работы правительства Яценюка на украинско-российской границе в Черниговской и Харьковской областях обустроены 230 километров противотанковых рвов, 116 километров рокадных дорог. Также установлены наблюдательные башни, а на наиболее опасных направлениях военно-стратегической системы обороны проведены линии траншей и ходов.

В целом, реализация проекта рассчитана на четыре года. В 2015 году, на первом этапе, в период наиболее острой фазы вооруженной агрессии российских оккупационных войск на Востоке Украины, правительство считало приоритетом усиление оборонительных сооружений на тех участках, где вторжение врага является наиболее вероятным.

И эту задачу правительство Яценюка в рамках государственного финансирования выполнило полностью.

Более того, выполняя заказ по дискредитации проекта, госпожа Сотник умышленно умалчивает, что в начале 2016 года Госфининспекция Украины завершила проверку использования бюджетных средств и единственным нарушением оказалось дополнительное финансирование на обеспечение работы передового аэродрома.

"Народный фронт" уверен в том, что информационная кампания против "Европейского вала" не случайна.

Знаково, что фронтменом кампании стала депутат, которая последовательно торпедирует закон о возвращении государству украденных Януковичем денег. Именно тех денег, которые должны пойти на финансирование работы оборонных заводов, ремонт военной техники, зарплату нашей армии.

И это все выглядело бы странным, если бы не вспомнить, что муж госпожи Сотник является бывшим партнером Януковича-младшего в совместном бизнесе в Донецке.

В связи с этим, "Народный фронт" выражает обеспокоенность публичной активизацией в парламенте некоторых политиканов, чьи действия очень напоминают путинскую пропаганду. На фоне заявлений депутатов Оппоблока и "Батькивщины" о необходимости переговоров с российскими боевиками, продолжается целенаправленная деятельность на ослабление украинской армии и обороноспособности страны другой фракцией.

В то же время, "Народный фронт" обращается к мэру Львова Садовому с призывом не жить иллюзией, что подрывная деятельность против Украины партнеров Януковича, заведенных в парламент в составе фракции "Самопомич", принесет ему лично политические дивиденды. Это ваша ошибка, господин Садовый.

Вы должны дать объяснение, как могло случиться, что в парламентской фракции, лидером которой является мэр патриотического Львова, одна депутат защищает деньги Януковича, критикует строительство "Европейского вала", другие два посещают секту, в которой преподносят страну-агрессора, а некоторые депутаты фракции не голосуют за финансирование государственной обороны и работают на развал парламента.

Хотя, сегодняшнее очередное возгорание на Грибовичской свалке демонстрирует, что мэр Львова, к сожалению, провалил экзамен не только как патриотический политик общеукраинского уровня, но и как местный управленец.

"Народный фронт" обращается к фракции "Самопомич" с призывом дать соответствующую политическую оценку ложным заявлениям депутата Сотник.