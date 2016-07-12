В Украине 18 июля начнутся украинско-американские учения Sea Breeze

Об этом сообщила подполковник, пресс-секретарь Министерства обороны Оксана Гаврилюк. "18 июля в Украине начинаются украинско-американские учения Sea Breeze-2016. Они будут проводиться на территории Одесской и Николаевской областей, а также в северо-западной части Черного моря", - сказала она.

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По словам Гаврилюк, "тема нынешних учений – проведение многонациональной операции по безопасности в кризисном регионе".

В целом, сообщила она, в этом году планируется обеспечить участие Вооруженных сил Украины в 10 многонациональных учениях. В частности, речь идет о четырех учениях на территории Украины, а также шесть пройдут за ее пределами.