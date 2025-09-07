Звезда "Интерстеллара" выглядела роскошно.

Американская актриса Джессика Честейн, которая известна по ролям в фильмах "Интерстеллар", "Агент Ева" и "Марсианин", получила свою почетную звезду на Аллее славы в Голливуде.

48-летняя Честейн выглядела роскошно. Для церемонии открытия звезды она надела изысканное макси-платье темно-синего оттенка с глубоким декольте. Джессика выбрала присущую для себя прическу и подчеркнула образ ярким макияжем с красной помадой.

В своем Instagram актриса поделилась видео с важного для нее события. Во время мероприятия Честейн поддерживали ее дети - 7-летняя дочь Джульетта и 5-летний сын Август. На кадрах видно, как Джессика сияет от счастья, что она подтвердила сама, заявив, что ее мечта осуществилась.

"Вчера я получила свою звезду на Голливудской аллее славы. Это значит, что теперь я доступна 24/7, чтобы люди могли на меня наступать, - мечты сбываются", - с юмором прокомментировала артистка.

Стоит отметить, что Джессика Честейн - актриса, чей талант был отмечен многими известными наградами такими, как "Оскар" и "Золотой глобус". При этом голливудская звезда выражает активную позицию в поддержку Украины. После начала полномасштабного вторжения она даже приезжала в Киев с визитом в "Охматдет", а также посетила Ирпень.

