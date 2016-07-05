В этом году ВСУ принимают участие в 10 многонациональных учениях - Минобороны

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства обороны. «В 2016 году планируется обеспечить участие подразделений ВСУ в 10 многонациональных учениях. В частности, 4 учениях на территории Украины и 6- за ее пределами», - сказал начальник Главного управления военного сотрудничества и миротворческих операций Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Леонид Голопатюк.

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По его словам, международные многонациональные учения являются наиболее комплексной и сложной формой международного сотрудничества.

«Такие учения направлены на определение уровня взаимосовместимости органов управления и подразделений, их готовности к совместным действиям и выявление недостатков в подготовке и оснащении по сравнению с аналогичными подразделениями зарубежных государств», - пояснил Голопатюк.

В течение первого полугодия подразделения ВСУ уже приняли участие в четырех многонациональных учениях: многонациональные тактические учения по подготовке подразделений Вооруженных сил в рамках JMTG-U (начались 20 ноября 2015 года и продлятся до 20 декабря 2016 года в Международном центре миротворчества и безопасности); многонациональные тактические учения «Флейминг Сворд-2016», Литва), многонациональные учения «Анаконда-2016» (Польша, от ВСУ приняли участие 33 военнослужащих с вооружением и военной техникой и 18 офицеров штаба совместной бригады вооруженных сил Украины, Литвы и Польши «ЛитПолУкрбриг».

Также отмечается, что «Анаконда-2016» являются самым масштабным учениям НАТО в этом году, в которых приняли участие 31 тыс. военнослужащих из 24 стран мира.

В данное время на базе Международного центра миротворчества и безопасности продолжаются украинско-американское командно-штабные учения с привлечением войск «Репид Трайдент - 2016», к которым привлечено около 1800 военнослужащих, в частности, от ВСУ около 1300 военнослужащих с вооружением и военной техникой.

Вскоре начнется украинско-американское командно-штабные учения с привлечением войск «Си Бриз-2016».

Во второй половине этого года запланировано участие подразделений ВСУ в таких многонациональных учениях: командно-штабные учения с привлечением войск «Кленовая Арка-2016» (Международный центр миротворчества и безопасности); командно-штабные учения с привлечением войск «Сейбер Гардиан-2016» (Чинку, Румыния); учения «Флейминг Тандер-2016» (Литва); командно-штабные учения с привлечением войск «Светлая Лавина-2016» (Румыния); командно-штабные учения с привлечением войск «РЕГЕКС - 2016» (Баня Лука, Босния и Герцеговина).