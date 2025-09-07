Австралия иногда кажется другой планетой.

Австралия по праву считается самой удивительной и необычной страной среди всех остальных на земном шаре. Как минимум, материк находится в Южном полушарии, а не в Северном, дорожное движение там правостороннее, а о разнообразии флоры и фауны наслышаны люди во всем мире.

Однако есть еще одна интересная особенность жителей страны, где "все наоборот" - узнайте, почему австралийцы любят ходить босиком и с чем это связано.

Почему люди в Австралии ходят по улице босиком

В стране кенгуру и огромных пауков большое количество пляжей, есть океан, поэтому сначала кажется, что в прогулках без обуви нет ничего удивительного - во многих курортных городах планеты это практикуется. Но австралийцы ходят босиком не только на пляже, но и по улицам.

Дело в том, что в Австралии пристально следят за чистотой - вы не найдете на тротуарах мусора и грязи, поэтому многие люди могут легко дойти без обуви с берега океана до кафе или магазина. Ходят ли австралийцы в магазинах босиком? Да, встретить такое можно довольно часто.

Во-первых, как мы уже сказали, такая привычка образовалась из-за чистоты - можно не бояться испачкать ноги или пораниться о какие-нибудь предметы. Во-вторых, австралийцы ведут непринужденный образ жизни, просто делают так, как им удобно. В-третьих, влияет климат - в стране большую часть времени жарко, так что можно не бояться заболеть. Австралийцы, которые живут так близко к океанам, огромное количество времени проводят на пляжах в окружении красивейшей природы. Отсюда и их расслабленное отношение к жизни, ведь для них поход на пляж - это не привилегия и уникальный опыт, а часть повседневности. Интересно, что такую привычку имеют не только взрослые, но и дети.

Тем не менее, стоит понимать, что традиция прогулок босиком больше свойственна жителям маленьких городов - в центре Сиднея или Мельбурна встретить человека без обуви труднее.

