В ближайшие дни есть вероятность дождей, хотя температура сильно не изменится.

В понедельник, 8 сентября, есть "синоптическая надежда" на то, что в Киеве пройдут небольшие локальные дожди, заявила синоптик Наталка Диденко. Также осадки вероятны днем и вечером по всей Украине, кроме западных и южных областей.

"Разве что в Карпатах и на Закарпатье дожди ожидаются уже ближайшей ночью, завтра утром и вечером, а вот днем 8 сентября здесь будет преимущественно ясно", - написала она в публикации Facebook.

Диденко также рассказала, что в Крыму и Приазовье в понедельник ожидается порывистый, сильный и восточный ветер. Температура воздуха по Украине ночью будет комфортной, в течение дня ожидается около 23-28 градусов Цельсия. Юг может прогреться до +30.

Видео дня

Локальные дожди вероятны и во вторник, 9 сентябряю

"Предстоящая неделя будет умеренно теплой, ощутимое похолодание ориентировочно ожидается 17–18 сентября", - подчеркнула Диденко.

Погода в Украине - что известно

Ранее УНИАН сообщал, что в Украине продолжается бабье лето. В ближайшее время существенных изменений не предвидится. Будет доминировать антициклональный характер погоды.

Вас также могут заинтересовать новости: