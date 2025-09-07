Это неожиданное условие стало причиной того, что США постепенно будут переходить на B-21 Raider.

B-2 Spirit — один из самых сложных и впечатляющих самолетов ВВС США. Этот бомбардировщик стал вторым самолетом, созданным с использованием передовых технологий скрытности, и первым стратегическим стелс-бомбардировщиком, произведенным в США. Когда B-2 только начал летать, он не мог работать под дождем, но эту проблему со временем решили.

Его стоимость оказалась настолько высокой, что США в итоге свернули программу, построив всего 21 самолет. Тем не менее, B-2 остается на вооружении до тех пор, пока его не заменит B-21 Raider, пишет SlashGear.

Пока это не произошло, бомбардировщик продолжает наносить удары по целям по всему миру благодаря неограниченной дальности полета при дозаправке в воздухе.

Видео дня

Все B-2 ВВС США базируются и выполняют полеты с авиабазы Уайтмен в Миссури через 509-й бомбардировочный авиакрыло, которое является единственной базой для этих передовых самолетов. Одной из причин их постоянного нахождения в Миссури являются необычные требования к хранению.

Мало кто знает, что B-2 должен храниться в кондиционируемом ангаре, что не является нормой для большинства самолетов. Это связано с использованием материалов, поглощающих радиолокационные волны, которые крайне чувствительны к изменениям температуры, влажности и пыли. Поэтому самолеты должны содержаться в специальных климат-контролируемых ангарах, иначе компоненты, обеспечивающие их безопасность, могут быть повреждены. Если возникает необходимость переместить 19 боеспособных B-2, можно установить специальное переносное укрытие прямо на месте.

Необычные требования к хранению B-2 Spirit

Ангары на авиабазе Уайтмен полностью подходят для размещения флота B-2, но портативные укрытия обеспечивают аналогичные условия. Изначально они назывались программой B-2 Shelter, затем название изменили на B-2 Shelter System (B2SS) Extra Large Deployable Aircraft Hangar Systems (XLDAHS). Система XLDAHS использует стандартные коммерческие материалы для создания транспортируемого по воздуху укрытия, которое долговечно, легко устанавливается и обслуживается и может использоваться в любой точке мира.

Каждое укрытие имеет ширину примерно 76 метров, высоту 18 метров и вес около 79 тонн. Стоимость одного составляет от 1,8 до 2,3 миллионов евро. Их использование позволяет размещать B-2 ближе к целям, сокращая длительные перелеты из Миссури, например в Афганистан, которые могут занимать более 44 часов. Некоторые укрытия установлены в безопасных местах по всему миру, включая четыре на Диего-Гарсия.

Для сравнения, ангары, построенные на авиабазе Эдвардс для замены B-2 — бомбардировщика B-21 Raider, имеют размеры около 30 метров в длину, 67 метров в ширину и 18 метров в высоту. При этом новому самолету не требуется климат-контроль для сохранения стелс-покрытия.

Другие интересные новости о бомбардировщике B-2 Spirit

Ранее УНИАН сообщал, видят ли спутники "невидимый" бомбардировщик B-2. Если коротко, то "увидеть" его можно. Но это очень сложно, учитывая возможности этого воздушного судна. Технологии B-2, в частности, позволяют минимизировать тепловые и радиолокационные "следы".

Кроме того, мы также рассказывали, почему США не продают стелс-бомбардировщик B-2 Spirit даже союзникам. Есть по меньшей мере семь причин для этого...

Вас также могут заинтересовать новости: