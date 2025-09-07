По словам захватчика, он якобы имел задание - принести продукты.

Украинские пограничники взяли в плен очередного российского оккупанта в районе Серебрянского леса. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Россиянина захватили во время боя бойцы бригады "Месть" во главе со снайпером подразделения 23F3.

По словам захватчика, его задача якобы заключалась в том, чтобы принести продукты.

"Сказали идти по "птичке" (имеется в виду за дроном - УНИАН), нас "птичка" вела", - отметил оккупант.

Он добавил, что был с 9 другими солдатами, однако потерялся.

"Нас отправляли по двое, по трое", - продолжил солдат РФ.

Оккупант рассказал, что пошел воевать против Украины из-за долгов.

Захват россиян в плен - последние новости

Ранее на Покровском направлении пограничники взяли в плен девять россиян, среди которых лица из разных регионов: от оккупированной Донетчины до Удмуртии и Осетии. Один из оккупантов, отвечая на вопрос о том, сделали ли ему уже соответствующую обезболивающую инъекцию, грубо ответил: "Уже бандера уколол".

"Попав в плен, они убедились: украинские воины, которых враг пренебрежительно называл "бандерами", оказали им медицинскую помощь и поделились водой", - отметили пограничники.

Также сообщалось, что в Донецкой области украинские десантники зачистили Петровку и взяли в плен оккупантов. На записи видео можно увидеть шесть солдат РФ, которые рассказывают, как их забросали взрывчаткой, поэтому они решили сдаться.

