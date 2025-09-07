Враг постоянно модернизирует ракеты и просчитывает новые маршруты для нападения.

Всю территорию Украины прикрыть сплошной противовоздушной обороной(ПВО) невозможно. Такое мнение в эфире телемарафона высказал начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Юрий Игнат.

"Ее никогда не будет хватать, если рассчитывать только на то, что ПВО прикроет всю территорию Украины. Мы не можем такое огромное государство прикрыть сплошной ПВО. Это, вряд ли, возможно. Это не сделает ни одна страна мира", - подчеркнул Игнат.

Каждое средство, пояснил военный, имеет свой радиус поражения. Например, если речь идет о дронах-перехватчиках, то у них радиус действия - 10-20 км, зенитный ракетный комплекс Patriot перехватывает ракеты в радиусе 150 км и тому подобное.

В то же время он отметил, что сейчас в Украине делаются определенные шаги по масштабированию дронового ПВО, которое сможет обеспечить относительно дешевое сбивание БПЛА противника.

"Прикрыть территорию Украины полностью тоже не удастся. Но отдельные направления и объекты защитить именно этим средством тоже возможно. ПВО много не бывает", - отметил Игнат и добавил, что частью ПВО уже стали средства армейской авиации, истребители F-16 и тому подобное.

По его словам, траектория российской баллистической ракеты относительно проста - ее запускают с временно оккупированного Крыма, и по определенному "маршруту" она направляется по целям на материковую Украину.

Траекторию дронов и крылатых ракет враг рассчитывает, принимая во внимание информацию о том, где есть меньше прикрытия. Кроме того, ракеты, в частности крылатые морского и наземного базирования, за время полномасштабного вторжения прошли несколько модернизаций, они имеют отстрел ловушек, что затрудняет работу ПВО.

"Поэтому результат сбития не всегда может быть таким, какой хотелось бы. Однако Воздушные силы и другие подразделения Сил обороны делают все, что могут", - подчеркнул Игнат.

Напомним, начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что армия РФ атаковала Украину рекордным количеством средств воздушного нападения. Среди 823 средств значительная часть - ударные дроны типа "Шахед" и их имитаторы, также враг применил ракеты наземного базирования: 9 крылатых "Искандер-К" и 4 баллистические "Искандер-М/KN-23". Подтверждено попадание 54 БПЛА и 9 ракет.

