По словам представителя разведки, новые предприятия противник строит уже значительно дальше.

Большая часть предприятий российского оборонно-промышленного комплекса находится на расстоянии более 750 километров от границы Украины. Сейчас РФ строит новые предприятия на расстоянии 1500-2000 км. Об этом рассказал заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью "Укринформу".

"Большинство мощных предприятий российского ОПК развернуты от нашей границы на 750 км и дальше. Только 25% - на расстоянии 250-500 км", - подчеркнул он.

Когда у Скибицкого спросили, проводит ли РФ релокацию таких предприятий как можно дальше от украинской границы, он ответил, что такого не наблюдается, однако новые предприятия противник строит уже значительно дальше.

Видео дня

"Мы не видим релокацию предприятий, мы фиксируем создание новых на расстоянии 1500 - 2000 км от нашей границы. Их большое количество, и нужны наши дипстрайки для прекращения или прерывания процессов производства", - объяснил представитель ГУР.

По его словам, для ликвидации оборонных предприятий РФ необходимы новые подходы.

"Необходимо определить наиболее критические предприятия и наиболее критические элементы в этом предприятии, чтобы их уничтожать. Потому что там очень большая кооперация. На один вид вооружения может быть задействовано более 100 предприятий. Ну, это как было при Советском Союзе", - добавил Скибицкий.

Также РФ понимает уязвимость таких предприятий перед атаками украинских БпЛА, поэтому усиливает средства противовоздушной обороны, средства РЭБ, говорит заместитель начальника ГУР МО Украины.

"Вообще они (россияне - УНИАН) сейчас пытаются создать мощную систему противодействия нашим беспилотным системам и ракетам. Это целая программа, которая предусматривает создание подразделений, новых средств борьбы. Прежде всего они, по нашим данным, где-то в течение сентября будут тестировать 7 беспилотных систем, которые нацелены на противодействие нашим ударам. То есть это антидроны и квадрокоптерного типа, и самолетного типа для того, чтобы защитить свои объекты, свои предприятия оборонно-промышленного комплекса", - подчеркнул представитель разведки.

Скибицкий считает, что Украине, кроме беспилотных, нужны и ракетные системы, поскольку ракеты наносят наибольшее поражение.

"Наибольшее поражение мы получаем именно от ракетного вооружения, потому что это больший боезаряд, это большая точность. И здесь для нас очень важна помощь и наших партнеров, и, во-вторых, развитие собственных программ, в том числе и ракетных", - отметил он.

Поражение оборонных предприятий на территории РФ - последние новости

Как писал УНИАН, ранее украинские военные поразили НПЗ в Краснодарском крае России и линейно-производственную диспетчерскую станцию "8-Н", которая входит в комплекс магистрального нефтепровода "Стальной конь".

"Объект имеет стратегическое значение для обеспечения транспортировки нефтепродуктов для российской оккупационной армии. Зафиксированы многочисленные попадания с последующим возникновением пожара в районе насосной станции и резервуарного парка", - сообщили в Генштабе ВСУ.

В то же время глава СБУ Василий Малюк намекнул, что Служба безопасности Украины готовит неприятные сюрпризы врагу. По его словам, во время очередных ракетно-дронных обстрелов россияне действительно работают уже меньшим количеством самолетов.

"То, что сказал президент относительно того, что мы планируем и в воздухе, и в море и на суше, конечно, мы и осуществляем, и планируем и на ближайшее время, и на определенные стратегические наши дальнейшие планы и оперативные замыслы, но это не те данные, которыми можем делиться с широкой общественностью", - подчеркнул Малюк.

Вас также могут заинтересовать новости: