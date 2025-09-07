Кадыров размечтался, что Украина станет 'округом или регионом России'

Только при таком условии, по убеждению скандального лидера Чечни, в Украине наступит мир.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров внезапно поставил условие "установления мира в Украине".

Как заявил Кадыров в интервью пропагандистскому "РИА-Новости", для достижения мира "Украина должна войти в состав России". Также он подчеркнул, что прекращать боевые действия сейчас "не выгодно".

"Цель и задачи "сво" взяты не с потолка - это гарантия безопасности всей нашей страны. Мир на наших границах возможен только тогда, когда Украина станет регионом или округом России", - отметил Кадыров.

Мирные переговоры - что надо знать

Как сообщал УНИАН, российский диктатор Владимир Путин сказал, что готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским при условии, если тот приедет в Москву. Зеленский отверг идею переговоров в Москве.

При этом в ГУР отметили, что в настоящее время Россия занимается имитацией переговоров о прекращении войны, чтобы дезинформировать украинское общество и международных партнеров Украины.

Бывший вице-президент США в администрации Дональда Трампа Майк Пенс заявил, что в случае поражения Украины Россия неизбежно попытается пересечь границу одной из стран НАТО.

