Георгий Судаков показал, как выглядит его квартира после обстрела / фото instagram.com/sudakov_11

Футболист сборной Украины Георгий Судаков показал, как выглядит его квартира после российского обстрела Киева. Также спортсмен рассказал, была ли дома его беременная жена с маленькой дочкой во время атаки.

В ночь на 7 сентября россияне массово атаковали украинские города, в том числе и столицу, где известно о 20-х пострадавших. В этот список попали и близкие известного украинского футболиста Георгия Судакова. В своем блоге в Instagram спортсмен сообщил, что дом, в котором проживает его семья, подвергся значительным разрушениям.

Георгий опубликовал фотографии, из которых видно, что больше всего пострадали верхние этажи дома, в частности досталось и его квартире.

Видео дня

"Так выглядит мой дом после сегодняшней ночи. Прилет шахеда", - написал футболист.

Фото Георгий Судаков показал, как выглядит его квартира после обстрела 07 сентября 2025
К счастью, сам Судаков не пострадал, ведь сейчас находится в лагере сборной Украины, готовясь к матчам квалификации чемпионата мира-2026. Однако, он подтвердил, что его беременная жена Лиза с дочкой и мамой были в доме на момент атаки.

"Жена с ребенком и мамой в этот момент были дома. Нелюди из соседней страны напишут, что в моем доме хранят военную технику", - заявил Георгий Судаков.

Ранее УНИАН писал, как звезды украинского шоу-бизнеса отреагировали на атаку россиян по Киеву.

